小米官方正式宣布！小米8系列新品9月19日成都见

IT之家9月11日消息 刚刚，小米官方正式宣布了新机发布消息——小米8系列新品9月19日成都见！

青春无敌！ 永远年轻，永远热泪盈眶。 小米8系列新品发布会，9月19日成都见！

毫无疑问，小米将发布传闻已久的小米8青春版手机，这款手机已经多次曝光，昨天，微博上流出了一张小米手机代言人吴亦凡在机场被抓拍的照片，吴亦凡手里拿的那台神秘新机采用了横置双摄，背面采用了类似OPPO R17的蓝紫渐变配色，颜值颇高。

如无意外，这就是小米即将发布的小米8青春版了。

目前，一款型号为M1808D2TE的小米新机上线工信部官网，并且公布了真机照片。工信部的小米8青春版采用了后置指纹，因此推测新机或将有屏幕指纹、后置指纹两个版本。

小米8青春版拥有6.26英寸FHD+级LCD材质的屏幕，搭载高通骁龙710，辅以6GB+64GB存储，前置2400万像素AI美颜自拍，后置1200万像素AI双摄。小米8青春版尺寸是156mm x 75.8mm x 7.5mm，重量169克。电池容量3250mAh。内存有4GB、8GB、6GB可选，存储有32GB、64GB、128GB可选。

售价方面，或将“回归”1999元。