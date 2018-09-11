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手表续航有救了？高通正式发布骁龙Wear 3100处理器

手表续航有救了？高通正式发布骁龙Wear 3100处理器
2018年09月11日 08:11 IT之家
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　　IT之家9月11日消息 距高通公司上次发布Snapdragon Wear 2100智能手表芯片已有两年半的时间了，而自此之后Android智能手表已经萎靡不振。好消息是，高通公司今天正式推出了下一代Snapdragon Wear 3100处理器，旨在延长智能手表续航时间，提升手表常显功能，并提供更多运动和健身传感器。

适用于Qualcomm 3100智能手表的参考设计适用于Qualcomm 3100智能手表的参考设计

　　新芯片的关键特性是增加了一个二级低功耗处理器，可以在不使用智能手表时处理大部分工作。据高通公司称，这款协处理器将为手表的传感器和常显屏供电，使用的电量比主处理器低20倍。

　　这次增加的协处理器基本上是这款芯片的主要提升，因此在速度方面不要有什么期待。很多改进都与电池有关，高通公司估计，对于典型的Wear OS智能手表来说，电池续航时间超过一天，或者比目前的时尚型号多出约5小时。厂商们现在可以选择使用更小的电池并减少手表的尺寸。运动手表也会得到提升，新芯片旨在通过优化GPS，使手表能够连续运行大约15小时，当然，高通公司假设这些手表首先会有更大的电池。

　　配备Wear 3100处理器的智能手表将获得另一个新功能：如果手表的电池电量不足，手表的主要功能会关闭，使电池仅为简单的表盘供电，可持续数天。高通公司表示，从20%的电池电量来看，你可以在这种模式下额外使用一周。不过，缺点是Wear OS会关闭，因此你无法获得通知等功能。

　　最后一个有趣的更新是芯片如何处理传感器。过去，厂商们不得不依赖高通构建的算法来读取心率或其他收集的数据。但现在，高通表示，硬件公司将能够编写自己的代码，可能会让一些公司在竞争中占据优势，高通公司认为这对打造运动手表的公司特别有价值。

　　高通公司表示，首批搭载Wear 3100芯片的手表将在今年年底前上市。首发的产品将来自Fossil，路易威登和万宝龙，谷歌今年则会缺席。

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