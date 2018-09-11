7.3英寸OLED屏！三星可折叠手机11月发

柔性屏被人看作是未来手机等显示产品的最终形态。作为全球小尺寸OLED面板的主力生产厂商，在继曲面之后，三星正在可折叠柔性屏幕上发力，试图呈现出未来手机的模样。

近日，三星电子移动事业部总裁高东真证实，三星团队已经基本完成了三星折叠手机的研发过程，将于今年11月份在旧金山举行的三星全球开发者大会上发布这款产品。

屏幕尺寸达到7.3英寸，能够完全折叠起来

根据国外媒体报道，这款折叠手机名为Galaxy X，也有可能是Galaxy Wing。 将采用可折叠的7.3英寸三星制造OLED显示屏。不仅尺寸上秒杀市面上众多手机产品，最重要的是由于其可折叠的特性，携带起来非常方便。

根据此前的消息，三星在A3产线中已经建立了一条可折迭OLED面板的测试产线，在测试产线能进入大量生产后，预计单一产线全年将达到生产10万片的规模，而在2019年三星预计将生产100万片可折迭OLED面板。

（图片来自OFweek）

目前苹果等厂商不断蚕食蚕食三星手机的地位。这款可折叠机型与Galaxy S10会一同发布，意图让三星手机重获战斗力。