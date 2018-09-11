新浪手机> 新机曝光 > 正文

7.3英寸OLED屏！三星可折叠手机11月发

7.3英寸OLED屏！三星可折叠手机11月发
2018年09月11日 08:05 中关村在线
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　柔性屏被人看作是未来手机等显示产品的最终形态。作为全球小尺寸OLED面板的主力生产厂商，在继曲面之后，三星正在可折叠柔性屏幕上发力，试图呈现出未来手机的模样。

　　近日，三星电子移动事业部总裁高东真证实，三星团队已经基本完成了三星折叠手机的研发过程，将于今年11月份在旧金山举行的三星全球开发者大会上发布这款产品。

屏幕尺寸达到7.3英寸，能够完全折叠起来屏幕尺寸达到7.3英寸，能够完全折叠起来

　　根据国外媒体报道，这款折叠手机名为Galaxy X，也有可能是Galaxy Wing。 将采用可折叠的7.3英寸三星制造OLED显示屏。不仅尺寸上秒杀市面上众多手机产品，最重要的是由于其可折叠的特性，携带起来非常方便。

　　根据此前的消息，三星在A3产线中已经建立了一条可折迭OLED面板的测试产线，在测试产线能进入大量生产后，预计单一产线全年将达到生产10万片的规模，而在2019年三星预计将生产100万片可折迭OLED面板。 

（图片来自OFweek）（图片来自OFweek）

　　目前苹果等厂商不断蚕食蚕食三星手机的地位。这款可折叠机型与Galaxy S10会一同发布，意图让三星手机重获战斗力。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有