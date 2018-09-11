后置三摄 LG V40 ThinQ手机已通过GCF认证

根据此前的曝光信息，LG V40 ThinQ将于今年10月初发布。现在这款手机已经通过了GCF（全球认证论坛）认证，型号为LG V405UA。GCF是移动网络运营商、移动设备制造商以及测试行业之间的一个十分活跃的团体，成立于1999年，其指导格言是“一次测试，在任何地方都可以使用”。

Slashleaks的MadSimar在推特上透露了这一消息。与许多认证文件一样，这一认证信息不会透露太多的具体信息，而只是标明了支持的多个网络频段。不过获得认证通常也就意味着新品即将到来。

IT之家了解到，此前一位接近LG的消息人士透露了V40的大量配置信息。这款手机将搭载高通骁龙845处理器，配备6.4英寸19.5：9的P-OLED刘海屏，分辨率为QHD+。手机搭载6GB内存，配以64GB/128GB存储。

摄像头方面，该机将配备1200万像素（光圈f/1.5）+1600万像素（f/1.9）+1200万像素（f/2.4）后置三摄像头，1.0μm像素，支持长焦、广角、2倍变焦和智能拍摄功能。手机前置摄像头为800万像素+500万像素双摄。