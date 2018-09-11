这些iPhone传言不要信 发布会坐等被打脸

再过两天，一年一度的苹果秋季新品发布会就要开始了，作为历年的科技“春晚”，想必关注程度可见一斑。当然，作为发布会的主角，新iPhone此次也将正式与大家见面，可随着乔布斯去世以后，貌似苹果的保密工作做的越来越差，以至于在发布会还有好几个月的时间前，新iPhone就已经被曝个底儿朝天了。

不过，在所有爆料里自然有真有假，对于新iPhone的传闻也是众说纷纭。今天笔者就为大家汇总一下新iPhone的爆料，顺便做一下合理的推测，为大家剖析一下传闻中到底哪些是真那些事假，希望为大家做一下参考。

久违的“S”回归不太可能

曾几何时，S对于iPhone系列来说就意味着升级和更新，从最初的3GS、4S、5S、6S。但是到了iPhone 7之后S后缀突然戛然而止，取而代之的是从iPhone 7系列直接跳到了iPhone 8系列。不仅如此，由于去年是iPhone发布十周年，因此iPhone X的风头也已经盖过了正代系列，而到了这代，有传闻表示貌似S系列可能将要回归。

苹果iPhone Xs

iPhone XS

有消息表示，到这一带iPhone上将重启S后缀，但有个问题是目前已经确定今年将推出三中尺寸的iPhone，因此“S”将代表什么呢？另外，如果新手机真的叫iPhone XS的话，那其他两款又要叫什么呢？而且iPhone X已经彻底颠覆了乔布斯时代的命名方式，因此我推断库克志在改变乔布斯遗留下来的风格，将采用全新的命名方式。

新iPhone也用上Type-C

这个传闻自然不是空穴来风，目前苹果的Macbook系列笔记本电脑基本已经全体适配了Type-C接口，而只有iPhone还继续延续着lightning。从目前电子产品发展的潮流趋势来看，Type-C接口自然是趋势，但由于iPhone的用户远高于Mac用户，因此苹果应该不会贸然取消lightning接口。

USB-C to lightning快充线

屏下指纹也要来

iPhone X的推出重新定义了人脸解锁，也就是从iPhone X开始，我们才真正意义认识到了3D结构光的神奇之处。但作为另一种解锁方式，屏下指纹的呼声貌似远超于苹果的Face ID。由于目前已经有许多安卓手机都已经适配了屏下指纹，因此有传闻表示新iPhone也将搭载屏下指纹。

屏下指纹

但笔者可以很负责人的告诉大家，不可能。首先就目前的iPhone来说，Face ID是继Touch ID之后最安全的解锁方式，而且苹果也花费了大量的经历在Face ID当中，此时如果摒弃人脸识别，选择屏下指纹，恐怕成本高不说，也不符合苹果的一贯作风，因此苹果今年不太可能会内置屏下指纹。

新版iPhone SE迎来更新

其实比这对小屏幕手机还是相当喜欢的，便于携带还便于操作。由于iPhone SE已经推出了好几年，理论上也到了更新的阶段，因此有传闻表示今年在苹果发布会上新版iPhone SE可能也将会更新。

iPhone SE

但笔者推测，作为认为这个可能性真的很小。我们都知道，许多人之所以会喜欢iPhone SE其实并不是喜欢它的小屏幕，而是喜欢那种小巧的便携性。但由于目前全面屏手机已经相当普及，相当于以前4.7英寸屏幕的机身下已经可以装下5.8英寸的屏幕，屏占比有了进一步的提高，因此就算苹果推出iPhone SE第二代，想必也不会有市场。