曝三星S10将首发高通第三代超声波屏下指纹识别仪

据此前曝光的消息，三星新一代旗舰手机Galaxy S10将搭载超声波屏下指纹技术。据韩媒ETNews援引自业内的消息，这款手机将首发搭载高通第三代超声波屏下指纹识别仪。

报道称，高通的第三代超声波传感器将成为三星即将推出的Galaxy S10的重要卖点，因为这是该设备首次嵌入这样的高端手机中并大批量生产。高通的第一代超声波识别仪于2015年问世，第二代于2017年6月于亮相。第三代的识别仪是最新的产品，也终于满足了三星的要求。

▲国外网友制作的S10渲染图（图文无关）

据悉，高通的第二代传感器可以透过厚度为800微米（0.8mm）的玻璃精确工作，而第一代则为300微米（0.3mm）。这款传感器可能会由中国台湾的GIS和中国大陆的O-film Tech制造。

IT之家了解到，超声波指纹识别仪将可以连接到显示面板的背面。相比之下，光学指纹识别仪需要透明的屏幕，因此三星认为它们容易受到外界影响（例如照明条件等），并且会影响显示器的图像质量。除此之外，超声波指纹识别仪还能够捕获指尖的脊状结构和毛孔的3D图像，精确度更高。