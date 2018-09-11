三星Note 9 DxOMark评分出炉 最强双摄成像

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日前，知名成像评测机构DxOMark对三星最新旗舰Galaxy Note 9的相机做出评测，静态拍照取得107分，视频取得94分，综合得分103分，相比年初发布的Galaxy S9+有着一定提升，与HTC U12+并列总榜第二，是当前成像最强的双摄机型，仅次于拥有三摄的P20 Pro。

根据DxOMark的评测，在静态拍照的测试中，三星Galaxy Note 9的自动对焦性能非常卓越，其摄像头在细节保留和降噪之间也取得了很好的平衡，大多数情况下的动态范围很宽广，可在高达4倍变焦的情况下保留良好的细节，色彩宜人而鲜艳，散景很有说服力。

同时DxOMark也指出，Note 9有时也会出现曝光不准确的情况，此外还有晕轮、重影和明显的清晰度损失，在最黑暗和最明亮的区域有时会丢失细节，闪光灯下白平衡会出现不一致的问题。

视频摄录方面，Note 9有着非常好的自动对焦和追焦表现，色彩明亮鲜艳，曝光准确且更新快速，高光下的噪点极少，防抖在移动时和静止场景中发挥了作用。唯一的遗憾在于暗光拍摄，细节会有所损失，色度和亮度噪点在低光下略微可见。

综合上述的测试结果，DxOMark表示，三星Galaxy Note 9中的双摄像头是他们手机排名中表现最佳的机型之一。它为静态图像和视频提供了四平八稳的组合，在各种照明条件下也提供了非常好的图像质量。

尽管采用了与三星Galaxy S9+基本一致的硬件，但Note 9在成像上依然有着一定改进，包括自动对焦一致性和跟踪可靠性、更有效的图像防抖、良好的变焦功能和逼真的散景模拟模式。