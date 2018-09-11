华为Mate 20确认10月16号发 充电黑科技

接下来手机圈最受瞩目的莫过于苹果秋季发布会，而在接下来的时间里，能够挑战新iPhone的安卓手机并不多，华为Mate 20系列算其一。此前，华为在麒麟980的发布会上宣布，将在10月16号于英国伦敦举行华为Mate 20的发布会，目前广大媒体已经收到邀请函，确认了发布会的具体信息。

华为Mate 20发布会邀请函（图源网）

华为在邀请函中描绘了一个手机的轮廓，其中包含了一枚麒麟980芯片的图案，暗示Mate 20系列将搭载麒麟980。此外，邀请函文字“A HIGHER INTELLIGENCE COMING”中的“A”和“I”特意标红，表明此次的Mate 20手机将会着重于AI性能，进化成更智能的产品。

华为Mate 20渲染图（图源网）

华为Mate 20 Pro渲染图（图源网）

华为Mate 20或支持40W快充

除了AI性能更卓越外，最新爆料显示，华为Mate 20系列将支持最高功率达40W的SuperCharge快充，爆料人@Roland Quandt 目前还无法确认是否是标配，我们预计保时捷设计版独享的可能性更大。此外，另一位爆料达人Onleaks还透露，华为Mate 20 Pro的屏幕尺寸为6.25英寸，下边框比iPhone X更窄，仅3.8mm。