直击|OPPO杨宁：“泛在现实”将成为5G第一阶段应用

OPPO 5G专家杨宁

新浪科技讯 9月11日午间消息，在2018中国（东莞）移动终端产业高峰论坛上，OPPO 5G专家杨宁发表《基于5G系统的“泛在现实”应用》的主题演讲。他指出，泛在现实（Ubiquitous Reality）将是第一阶段5G支持的特色应用之一，包括远程VR、AR和JR。

今年6月，国际标准组织3GPP正式冻结了独立组网（SA）的5G标准，结合2017年12月非独立组网（NSA）标准的冻结，第一阶段完整的5G标准已全部完成。而同样在本周举行的3GPP全会上，将进一步冻结R15 5G标准的ASN.1，在此版标准的指导下，全球移动产业将加速5G的产业化部署。

杨宁认为，5G技术正在等待5G应用。就像3G早期阶段，更快速的5G网络正在呼唤5G专属应用的出现。

他表示：“5G可以实现世界虽大，身临其境的体验，这种虚拟和现实完美融合的超现实用户体验是目前4G网络无法实现的。在我们看来，泛在现实（Ubiquitous Reality）将是第一阶段5G支持的特色应用之一。”

他介绍，OPPO的5G泛在现实包括三类应用，分别是：远程VR。比如3D网络试衣间应用，可以帮助用户在家中试穿、搭配最新上市的衣品或配饰，实时体验自己的买家秀；

远程AR。用户可以通过手机和远方的亲朋好友体验3D AR视频通话；

远程JR。两位用户可以基于其中一位的环境作为背景，进行二人实时合照或视频的拍摄，实现与异国他乡的朋友或自己喜欢的景点实时合照或者视频流；

在5G正式商用之前，手机厂商都在探索5G终端的研发和5G应用。今年8月底，OPPO刚刚宣布成功基于可商用手机完成了5G信令和数据通路的接通。（张俊）