美国硅谷小城拒绝拥抱5G 只因惧怕癌症

IT之家9月11日消息 5G时代是未来通信的必经之路，但并不是所有人都很期待5G的到来。据外媒称，尽管美国旧金山湾区是全球科技产业的中心，但并不是所有人都会欣然接受新科技的到来。就在前不久，在米尔谷（Mill Valley）——位于旧金山以北数公里的小城的市议会上一致反投票反对在其居民区周围部署小型微蜂窝5G无线设备。

之所以米尔谷市议会上的145票中只有5票的支持建设5G基站，因为该小城居民认为基站辐射会增加罹患癌症的几率。尽管电信运营商一直都在强烈否认天线与健康状况存在关联，而且相比于4G天线，5G天线辐射量大大减少，这样一来对健康的影响就会进一步降低，但这都无法消除该小城居民的担心。

禁止基站的建设并不是什么新鲜事了，米尔谷所在的马林县（Marin County），圣安塞尔莫（San Anselmo）和罗斯（Ross）在内的其他城市，也都以健康为由对5G的基站建设表示拒绝。

虽然诸多城市对5G是否会带来健康问题表示不看好，但这并不影响全球通信科技的进军步伐。中国正通过华为等公司投资数十亿美元设计和建设5G基础设施，争取做5G时代的领头人。