疑iPhone 9中国官网网页曝光：总共6种配色？
我们此前曾报道了苹果新款iPhone购买网页曝光的页面，iPhone 9将会有至少6种颜色。iPhone 8共有银色、金色、黑色和红色四种颜色，而全新的iPhone 9比iPhone 8多了辣椒橙和钴蓝色两种配色。
今天早间一组疑似中国iPhone 9的购买页面同样曝光，信息与昨天早间的报道相吻合——共6种配色，三款新机型。
此前传闻的6.1英寸的廉价版iPhone XC看来命名就是iPhone 9了，而另外两款类似于iPhone X的机型则是iPhone Xs和iPhone Xs Plus。
通过分析，左边第1台应该是iPhone 7（横排闪光灯和磨砂机身），因此推测iPhone 7加入新配色（iPhone 7现有玫瑰金和金色，新配色或许是类似于第一张图上的全金色）。
左边第二台是钴蓝色的iPhone 9了，尺寸比iPhone7和iPhone X大，左边第三台是iPhone Xs Plus，右边第一台是现款iPhone X。
昨天晚间，Slashleaks放出了iPhone Xs的包装盒谍照，并且透露了几项重要的信息：
1、iPhone Xs的“s”为小写字母，并非大写的“iPhone XS”
2、新机支持NFC
3、拥有64GB、256GB版本，但128GB消失不见。
4、按照苹果的惯例，那么也意味着，64GB代替了此前的32GB，而256GB代替了此前的128GB。
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