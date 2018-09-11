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疑iPhone 9中国官网网页曝光：总共6种配色？

2018年09月11日08:18  IT之家   收藏本文     

　　我们此前曾报道了苹果新款iPhone购买网页曝光的页面，iPhone 9将会有至少6种颜色。iPhone 8共有银色、金色、黑色和红色四种颜色，而全新的iPhone 9比iPhone 8多了辣椒橙和钴蓝色两种配色。

　　今天早间一组疑似中国iPhone 9的购买页面同样曝光，信息与昨天早间的报道相吻合——共6种配色，三款新机型。

　　此前传闻的6.1英寸的廉价版iPhone XC看来命名就是iPhone 9了，而另外两款类似于iPhone X的机型则是iPhone Xs和iPhone Xs Plus。

图片来自：@科技吃土豪图片来自：@科技吃土豪

　　通过分析，左边第1台应该是iPhone 7（横排闪光灯和磨砂机身），因此推测iPhone 7加入新配色（iPhone 7现有玫瑰金和金色，新配色或许是类似于第一张图上的全金色）。

　　左边第二台是钴蓝色的iPhone 9了，尺寸比iPhone7和iPhone X大，左边第三台是iPhone Xs Plus，右边第一台是现款iPhone X。

　　昨天晚间，Slashleaks放出了iPhone Xs的包装盒谍照，并且透露了几项重要的信息：

1、iPhone Xs的“s”为小写字母，并非大写的“iPhone XS”

2、新机支持NFC

3、拥有64GB、256GB版本，但128GB消失不见。

4、按照苹果的惯例，那么也意味着，64GB代替了此前的32GB，而256GB代替了此前的128GB。

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文章关键词： iPhone 9中国官网曝光6种颜色多彩

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