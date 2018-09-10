麒麟710加持！华为麦芒7将于9月12日发布

去年9月22日，赶在Mate 10系列之前，华为率先发布了旗下首款全面屏手机——麦芒6，首次四镜头加持。时隔一年，相似的节奏，赶在Mate 20系列前头，麦芒7要来了。

日前，华为终端官方宣布，将于9月12日在广州举办新品发布会，推出新机麦芒7。今天上午，华为公布了新机的两项核心配置：搭载麒麟710芯片（麦芒6为麒麟659），操作运行更流畅；GPU Turbo加持，游戏追剧不卡顿。

从官方放出的预热海报来看，其正面采用了时下流行的“刘海屏设计”，背后竖形双摄+后置指纹，看起来和去年的Mate 10系列颇为相似。

工信部信息显示，除了麒麟710之外，麦芒7还将采用6.3英寸屏幕（分辨率为2340×1080，纵横比为19.5：9），配备6GB内存+64GB存储。拍照方面，延续了麦芒6的四摄配置，前置2400万+200万双摄，后置2000万+200万双摄，电池容量为3650mAh。

麦芒系列主打电信运营商渠道，是华为Mate、P、nova三大系列之外很好的补充。去年，麦芒6定价2399元起，预计麦芒7将延续这一定价档位。