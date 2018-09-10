新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为Mate20 Pro机模曝光 刘海配上曲面屏

华为Mate20 Pro机模曝光 刘海配上曲面屏
2018年09月10日 08:05 中关村在线
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作为年底压轴的产品，华为Mate20系列自然是吸引了不少消费者的眼光。虽然离正式见到华为Mate20还有一段时间，但是在网上已经有了不少的曝光信息出现。近日，一张华为Mate20 Pro的机模照片就在网上流传，我们可以清晰地看到华为Mate20 Pro的正面样式。

华为Mate20 Pro机模谍照华为Mate20 Pro机模谍照

　　通过照片，我们可以正式确认华为Mate20 Pro采用了“刘海屏”设计，而在早先@Onleaks就已经爆料过机身尺寸为6.25英寸下巴的宽度为3.8mm。从图中来看，华为Mate20 Pro整体还是十分的纤细，下巴看起来非常窄，看来在封装工艺上有了不小的进步。屏幕边缘则是采用了曲面设计，视野变得更加开阔。而华为Mate20 Pro之所以采用刘海屏，是因为添加了类似Face ID的面部识别，并且据说还会有屏下指纹搭载。

　　华为Mate20 Pro的背部在之前就已经得到爆料，背部摄像头采用了三摄方案，排列方式为“三摄像头+闪光灯”的正方形格局。镜头依然有着徕卡认证，根据爆料，这次的华为Mate20将会采用1200万+1600万+800万像素的三摄方案，华为Mate20 Pro则会采用4000万+2000万+800万像素的三摄方案。

　　而华为Mate20会采用华为最新的麒麟980处理器，这枚芯片采用7nm工艺制作，拥有双核NPU，AI识别能力大大增强。

华为机模
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有