华为Mate20 Pro机模曝光 刘海配上曲面屏

作为年底压轴的产品，华为Mate20系列自然是吸引了不少消费者的眼光。虽然离正式见到华为Mate20还有一段时间，但是在网上已经有了不少的曝光信息出现。近日，一张华为Mate20 Pro的机模照片就在网上流传，我们可以清晰地看到华为Mate20 Pro的正面样式。

华为Mate20 Pro机模谍照

通过照片，我们可以正式确认华为Mate20 Pro采用了“刘海屏”设计，而在早先@Onleaks就已经爆料过机身尺寸为6.25英寸，下巴的宽度为3.8mm。从图中来看，华为Mate20 Pro整体还是十分的纤细，下巴看起来非常窄，看来在封装工艺上有了不小的进步。屏幕边缘则是采用了曲面设计，视野变得更加开阔。而华为Mate20 Pro之所以采用刘海屏，是因为添加了类似Face ID的面部识别，并且据说还会有屏下指纹搭载。

华为Mate20 Pro的背部在之前就已经得到爆料，背部摄像头采用了三摄方案，排列方式为“三摄像头+闪光灯”的正方形格局。镜头依然有着徕卡认证，根据爆料，这次的华为Mate20将会采用1200万+1600万+800万像素的三摄方案，华为Mate20 Pro则会采用4000万+2000万+800万像素的三摄方案。

而华为Mate20会采用华为最新的麒麟980处理器，这枚芯片采用7nm工艺制作，拥有双核NPU，AI识别能力大大增强。