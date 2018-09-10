中国移动内部幻灯片曝光：最期待那款手机叫“XC”？

据说是中国移动内部图片

新浪数码讯 9月10日上午消息，今天微博上发布的一张疑似中国移动内部幻灯片显示了新的iPhone系列产品名字：iPhone XS，iPhone XS Plus，以及iPhone XC。

这貌似是一张中国移动的内部培训幻灯，通过这张图，我们了解到了三款未发布新品的正式名称。

此前，5.8寸屏幕的iPhone XS这名字被认为是比较靠谱的，而6.5寸也就是屏幕最大那款，之前曾有小时说会叫“iPhone XS Max”；另外最神秘的就是6.1寸屏幕那款，居然叫XC……

当然，这图并未得到过中国移动或苹果官方确认。昨天曾有消息说，6.1英寸的iPhone讲有多种颜色可供选择，所以用“C“做后缀似乎理所当然（之前有个5C在前）。也有人认为苹果的命名逻辑根本就是无厘头的。

这张幻灯片还显示，iPhone XS系列有双sim卡版本，XC为单卡。

据说iPhone XC有很多颜色

预计发售时间是9月21日，这些都与此前估算的一致。同时它列出了iPhone XC为5888元，iPhone XS为7388元，iPhone XS Plus为8388元。

最多人关注的iPhone XC符合大部分人的期待：多种颜色，价格相对较低（只是相对苹果自己），但不是双卡这点有点让人失望。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）