三星A9 Star花仙紫新配色现身：很仙女系了

今年6月，三星在北京举行了发布会，正式发布了Galaxy A9 Star手机新品。Galaxy A9 Star售价2999元，包括极夜黑和极昼白两种配色。

现在，有网友晒出了Galaxy A9 Star全新的配色——花仙紫。配图中的Galaxy A9 Star采用了接近于紫色渐变的工艺，在一定角度下还能看到细条纹，质感丰富，很符合女性用户，可以说很“仙女”了。

图片来自：@叫我细恒呀

目前尚不清楚新配色何时推出。

配置方面，Galaxy A9 Star配备高通骁龙660处理器，拥有4GB+64GB的存储组合，3700mAh电池容量，机身厚度为7.55mm。屏幕方面，该机搭载6.3英寸Super AMOLED全面屏，屏幕比例为18.5：9，分辨率为2220x1080。

Galaxy A9 Star搭载前后2400万像素的真·超高清摄像头，后置摄像头还拥有一颗为1600万像素。另外，Galaxy A9 Star拥有F/1.7的大光圈，并支持4倍光线采样技术，能够获得更多的进光量，提升画质。Galaxy A9 Star还拥有PDAF相位对焦技术，可实现精准对焦。

这款手机采用了后置指纹识别仪设计，内置了三星自家的Bixby智能助理。