特朗普喊苹果想避关税回国生产 有人替库克算笔账

本文来自观察者网

“苹果有一个将关税减轻、甚至降为零的简单办法，那就是将制造工厂迁回美国。现在就开始建造新工厂吧！想想就激动呢！（Exciting）”

在苹果公司周五暗示美国继续加征关税将导致其产品涨价后，美国总统特朗普8日发布推特（30.49，-0.32， -1.04%）称，苹果公司如果想降低成本，就应该在美国境内生产产品。

此前一天，特朗普表示，除了已经提议的2000亿美元中国商品外，已准备好对另外价值2670亿美元的中国商品加征进口关税。

苹果随后在致贸易代表莱特希泽的一封信中表示，美国拟议中的新一轮对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品，包括苹果手表Apple Watch、AppleAirPods耳机、部分Beats耳机和新的HomePod智能扬声器，但未提及公司最受欢迎、最赚钱的品牌产品iphone。

苹果公司在信中称，美国拟对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品

苹果公司在信中说：“我们担心，加征关税后，将严重打击美国经济增长、并使竞争力下降。贸易战增加的成本将更多地落在美国消费者身上，而非中国。”

苹果公司的这封信原本打算让特朗普打消再度加征关税的念头，不料却被特朗普无动于衷、反将一军。

8日在推特上，特朗普写到：“由于我们也许会对中国征收大量关税，苹果产品价格可能会上涨——但我有一个简单的解决方案，苹果公司不用交关税，甚至还能反过来拿奖励。让苹果的产品在美国进行生产，而不是在中国。现在就开始建造新工厂吧。想想就激动呢！”

对于特朗普的“建议”，苹果拒绝发表评论。

据美国科技媒体The Verge的整理，目前，仅有Mac Pro在美国装配，其它大部分产品皆在华生产。

虽然苹果公司没有回应，但有专家替库克算了笔账，如果苹果将产品制造从中国转移回美国，最终的价格不一定便宜，毕竟美国的劳动力成本更高。贸易律师斯科特·林西科姆（Scott Lincicome）援引Marketplace 2014年一份报告，iPhone在中国的零件成本是190美元，迁往美国后会是600美元，最终零售价将突破2000美元。

这份2014年发布的报告还指出，消费者购买苹果手机的钱，只有3.6%支付给苹果中国制造商。

事实上，在特朗普上任后，苹果方面已经多次响应特朗普促进本土就业的号召，包括向康宁（33.58， 0.05， 0.15%）公司投资10亿美元，并承诺在未来几年继续投资千亿美元兴建工厂。包括苹果核心代工商富士康，也设立了北美总部。6月，其位于威斯康星的LCD工厂破土动工。

中国商务部新闻发言人高峰6日就美国拟对华2000亿输美商品加征关税一事回应媒体表示，如美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对，一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要反制。

高峰表示，在美方公布拟对中国2000亿美元进口商品加征关税之后，中方已经于8月3日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施，商品清单已经公布。

同时，中方将密切关注加征关税带来的各种影响，采取有力措施帮助在华经营的中外资企业克服困难。中方有信心、有能力、有办法维护中国经济平稳健康发展。