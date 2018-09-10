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特朗普喊苹果想避关税回国生产 有人替库克算笔账

2018年09月10日08:03  新浪科技综合   收藏本文     

　　本文来自观察者网

　　“苹果有一个将关税减轻、甚至降为零的简单办法，那就是将制造工厂迁回美国。现在就开始建造新工厂吧！想想就激动呢！（Exciting）”

　　在苹果公司周五暗示美国继续加征关税将导致其产品涨价后，美国总统特朗普8日发布推特（30.49，-0.32， -1.04%）称，苹果公司如果想降低成本，就应该在美国境内生产产品。

　　此前一天，特朗普表示，除了已经提议的2000亿美元中国商品外，已准备好对另外价值2670亿美元的中国商品加征进口关税。

　　苹果随后在致贸易代表莱特希泽的一封信中表示，美国拟议中的新一轮对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品，包括苹果手表Apple Watch、AppleAirPods耳机、部分Beats耳机和新的HomePod智能扬声器，但未提及公司最受欢迎、最赚钱的品牌产品iphone。

苹果公司在信中称，美国拟对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品苹果公司在信中称，美国拟对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品

　　苹果公司在信中说：“我们担心，加征关税后，将严重打击美国经济增长、并使竞争力下降。贸易战增加的成本将更多地落在美国消费者身上，而非中国。”

　　苹果公司的这封信原本打算让特朗普打消再度加征关税的念头，不料却被特朗普无动于衷、反将一军。

　　8日在推特上，特朗普写到：“由于我们也许会对中国征收大量关税，苹果产品价格可能会上涨——但我有一个简单的解决方案，苹果公司不用交关税，甚至还能反过来拿奖励。让苹果的产品在美国进行生产，而不是在中国。现在就开始建造新工厂吧。想想就激动呢！”

　　对于特朗普的“建议”，苹果拒绝发表评论。

　　据美国科技媒体The Verge的整理，目前，仅有Mac Pro在美国装配，其它大部分产品皆在华生产。

　　虽然苹果公司没有回应，但有专家替库克算了笔账，如果苹果将产品制造从中国转移回美国，最终的价格不一定便宜，毕竟美国的劳动力成本更高。贸易律师斯科特·林西科姆（Scott Lincicome）援引Marketplace 2014年一份报告，iPhone在中国的零件成本是190美元，迁往美国后会是600美元，最终零售价将突破2000美元。

　　这份2014年发布的报告还指出，消费者购买苹果手机的钱，只有3.6%支付给苹果中国制造商。

　　事实上，在特朗普上任后，苹果方面已经多次响应特朗普促进本土就业的号召，包括向康宁（33.58， 0.05， 0.15%）公司投资10亿美元，并承诺在未来几年继续投资千亿美元兴建工厂。包括苹果核心代工商富士康，也设立了北美总部。6月，其位于威斯康星的LCD工厂破土动工。

　　中国商务部新闻发言人高峰6日就美国拟对华2000亿输美商品加征关税一事回应媒体表示，如美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对，一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要反制。

　　高峰表示，在美方公布拟对中国2000亿美元进口商品加征关税之后，中方已经于8月3日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施，商品清单已经公布。

　　同时，中方将密切关注加征关税带来的各种影响，采取有力措施帮助在华经营的中外资企业克服困难。中方有信心、有能力、有办法维护中国经济平稳健康发展。

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文章关键词： 苹果特朗普关税库克回国

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