新浪手机> 新机曝光 > 正文

吴亦凡在机场被抓拍：手持蓝紫渐变小米高颜值新机

吴亦凡在机场被抓拍：手持蓝紫渐变小米高颜值新机
2018年09月10日 14:14 IT之家
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　IT之家9月10日消息 今天上午，小米官方宣布将在成都举行新品发布会，尽管官方并没有透露新品具体是什么，但放出的海报还是放出了一些信息，海报中的火锅中出现了一款红色的手机，该手机采用了横向的双摄设计，很有可能就是此前曝光的小米8青春版。

　　现在，微博上流出了一张小米手机代言人吴亦凡在机场被抓拍的照片，吴亦凡手里拿的那台神秘新机成了关注的焦点。

　　图片中，该机采用了横置双摄，背面采用了类似OPPO R17的蓝紫渐变配色，颜值颇高。

图片来自：@肥威图片来自：@肥威

　　值得一提的是，该机背面并没有出现指纹识别模块（上午的海报中同样未出现），因此推测，新机或将搭载屏幕指纹技术，毕竟该技术目前来看已经不是什么旗舰机专属，已经下探到了骁龙710等机型上。

　　如无意外，上图就是小米即将发布的小米8青春版了。

　　此前IT之家曾报道了小米将于9月召开新品发布会，推出一款1999元的重磅新机，小米8青春版的可能性更大。上周，一款型号为M1808D2TE的小米新机上线工信部官网，并且公布了真机照片。

　　工信部的小米8青春版采用了后置指纹，因此推测新机或将有屏幕指纹、后置指纹两个版本。

　　小米8青春版拥有6.26英寸FHD+级LCD材质的屏幕，搭载高通骁龙710，辅以6GB+64GB存储，前置2400万像素AI美颜自拍，后置1200万像素AI双摄。

　　小米8青春版尺寸是156mm x 75.8mm x 7.5mm，重量169克。电池容量3250mAh。内存有4GB、8GB、6GB可选，存储有32GB、64GB、128GB可选。

吴亦凡小米
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有