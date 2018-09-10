吴亦凡在机场被抓拍：手持蓝紫渐变小米高颜值新机

IT之家9月10日消息 今天上午，小米官方宣布将在成都举行新品发布会，尽管官方并没有透露新品具体是什么，但放出的海报还是放出了一些信息，海报中的火锅中出现了一款红色的手机，该手机采用了横向的双摄设计，很有可能就是此前曝光的小米8青春版。

现在，微博上流出了一张小米手机代言人吴亦凡在机场被抓拍的照片，吴亦凡手里拿的那台神秘新机成了关注的焦点。

图片中，该机采用了横置双摄，背面采用了类似OPPO R17的蓝紫渐变配色，颜值颇高。

图片来自：@肥威

值得一提的是，该机背面并没有出现指纹识别模块（上午的海报中同样未出现），因此推测，新机或将搭载屏幕指纹技术，毕竟该技术目前来看已经不是什么旗舰机专属，已经下探到了骁龙710等机型上。

如无意外，上图就是小米即将发布的小米8青春版了。

此前IT之家曾报道了小米将于9月召开新品发布会，推出一款1999元的重磅新机，小米8青春版的可能性更大。上周，一款型号为M1808D2TE的小米新机上线工信部官网，并且公布了真机照片。

工信部的小米8青春版采用了后置指纹，因此推测新机或将有屏幕指纹、后置指纹两个版本。

小米8青春版拥有6.26英寸FHD+级LCD材质的屏幕，搭载高通骁龙710，辅以6GB+64GB存储，前置2400万像素AI美颜自拍，后置1200万像素AI双摄。

小米8青春版尺寸是156mm x 75.8mm x 7.5mm，重量169克。电池容量3250mAh。内存有4GB、8GB、6GB可选，存储有32GB、64GB、128GB可选。