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疑似iPhone Xs包装盒曝光：有64GB/256GB版本

2018年09月10日07:56  IT之家   收藏本文     

　　苹果当地时间9月12日（北京时间13日凌晨1点）将带来三款iPhone 2018手机，包括6.1英寸iPhone LCD版，还有5.8英寸iPhone XS、6.5英寸iPhone XS Plus手机。目前关于新机最引人注意的一点就是“双卡双待功能”，目前越来越多的消息证实了这一点。

　　随着发布会的临近，昨天晚间，Slashleaks放出了iPhone Xs的包装盒谍照，并且透露了几项重要的信息：

1、iPhone Xs的“s”为小写字母，并非大写的“iPhone XS”

2、新机支持NFC

3、拥有64GB、256GB版本，但128GB消失不见。

4、按照苹果的惯例，那么也意味着，64GB代替了此前的32GB，而256GB代替了此前的128GB。

　　另外，会有512GB的iPhone发布吗？

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文章关键词： 包装盒iPhone Xs配置参数曝光

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