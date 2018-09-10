HTC U12 life：奋力自救后，HTC的远方在哪里？

本文来自太平洋电脑网

历史无数次告诉过我们，一件事物真正消亡的时候，是所有人都将遗忘它的时候。而今，HTC正走在被遗忘的路上，似乎越走越快了。

也许你不知道的是，HTC今年第二季度又亏损了19.5亿新台币，并且今年7月仅营收14亿新台币，环比下滑37.23%，同比下滑77.41%，再创2003年以来的最差纪录。

不知从什么时候开始，我们已经不再关注HTC。即使是忠实的“肠粉”，或许也已经逐渐将其淡忘。也是如此，对于全新的HTC U12 life，国内数码圈近乎没有讨论它的新闻。

当iPhone遇到Google Pixel

第一眼看上去，HTC U12 life很眼熟，背面仿Google Pixel的双材质拼接与仿iPhone的竖置双摄都让人如此的熟悉。好在HTC并没有全盘“致敬”，背部下方的横条装饰，多少让人看到了这家公司的“倔强”。

将目光转回正面，熟悉的全面屏配有熟悉的边框，依旧留有一丝HTC的味道。这一点，也许是“肠粉”最欣慰的地方了。

由于是主打中低端产品，HTC U12 life的配置并不出彩。一块1080P分辨率的全面屏，高通骁龙636处理器，6GB RAM，前置1300万单摄，后置1600万+500万双摄，后置指纹解锁内置3600mAh电池。

也许保留有耳机孔是HTC U12 life最值得夸奖的硬件设计了。

售价方面，以英国售价为例，折合成人民币约2660元。就国内市场来说，即使降到2000元，HTC U12 life依旧很难有吸引力。所以其最后是否会在国内上架，实在难以下定论。

2018年的HTC，依旧没能等到风口

如果你对HTC还有所关注的话，一定记得HTC先前大力推广的自家区块链产品HTC Exodus。这款主打“冷钱包”概念的产品，曾因为区块链火热而被大众关注，也因为区块链的溃败而被大众遗忘。

尽管HTC Exodus目前尚未上市，但考虑到当下虚拟币市场的现状，也许我们可以提前将一首凉凉送给HTC Exodus。

在旗舰产品溃败，特色产品生不逢时的2018年，HTC推出一款中低端的HTC U12 life看起来是极为合适的选择。然而，一款在配置、设计、特色功能都很难出彩的产品，究竟能为HTC挽回多少颜面，着实很难乐观。

某种意义上，抛弃智能机业务也许不是一个错误的选择。当下智能机市场马太效应已经愈发明显，强者愈强。多家调查机构的数据显示，目前全球前五大智能机厂商已经占据了超过90%的市场份额。在这样的环境下，期待HTC实现王者归来并不现实。

我们也知道，HTC在将过半团队出售给谷歌后，就已经将研发的重点转向了VR。目前来看，HTC VIVE系列的确是市售产品中性能最强，体验最好的VR设备。

但是，全力押宝的VR又能否为HTC带来新生，如今却也要打上一个大大的问号。

VR是昙花一现的产品。究其原因，当下的技术很难满足消费者对于VR的需求。人人都向往着《刀剑神域》里的虚拟世界，都向往真正能够脱离现实的智能设备。但当下VR能给你的，却连皮毛都算不上。即使你在VR游戏里上天入地，依旧能感知到还是处在现实中。

VR的确是未来。但应当是一个产业链完全成熟，从硬件配置到软件内容，在解决了分辨率、延迟等一系列问题后，辅以顶级智慧制作出真实且有趣的游戏内容时的未来。

但在2018年的今天，我们能肯定的说出，VR的未来不在这里。

以现在赌未来，HTC究竟能都熬到那一天，没人能够给出答案。

总结

HTC曾是安卓阵营的领导者。从UI到外观设计，HTC独树一帜走在时代的前列。只是随着时间的流逝，无诚意的产品，错误的决策，一起造就了HTC的失败。而今，无论是VR还是区块链手机，我们都能看到HTC拼命自救的模样。只是这些都是风口，但不是风已经吹完，就是还有很久才会出风。

那么，HTC的远方又在哪里呢？