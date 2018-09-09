新iPad不会让你失望 但新iPad mini可能不是你想要的

本文来自爱范儿

和 iPhone 一样，iPad 同样是苹果‘年更’的重点产品。

iPhone X 采用全面屏设计之后，不少人也开始期待在 iPad 上看到相同的变化——屏占比更高、没有刘海、加入 Face ID 等等。

随着苹果发布会临近，新 iPad 的轮廓也渐渐清晰，一个崭新的设计呼之欲出……

新 iPad Pro，没有‘刘海’

MacWorld 在新款 iPad 的预测中表示，最新的 iPad Pro 将会用上 iPhone X 的设计。

新 iPad Pro 的正面造型与 iPhone X 相似，用 Face ID 取代 Touch ID 也是趋势。

摘除了正面的实体 Home 键之后，iPad Pro 的屏占比得以大幅提升。由于 iPad 屏幕较大，且没有听筒等零部件，因此即便是添加了 3D 面部识别模块，新 iPad Pro 依旧能保持较高的屏占比，实现无‘刘海’全面屏。

之前有消息指出，苹果这次将会发布两款屏幕尺寸不同的 iPad Pro，分别是 12.9 英寸和 11 英寸的版本。

屏幕变大之后，11 英寸屏幕的新 iPad Pro 的机身尺寸和 10.5 英寸的版本相比没有太大变化，也只是从 250.6 x 174.1 x 6.1mm 变为 247.5 x 178.7 x 6mm。

而搭载 12.9 英寸屏幕的 iPad Pro 则用上了体积更小的机身，尺寸从 305.7 x 220.6 x 6.9mm 缩小到 280 x 215 x 6.4mm。

由此可见，这应该是用上了高屏占比设计的结果。更高的屏占比能够让同尺寸的机身收纳更大尺寸的屏幕，这应该是苹果在 iPad 上用新屏幕的原因之一。

尺寸改变之后，机身的设计也有变化。爆料达人 OnLeaks 曾在 Twitter 上曝光过新款 iPad Pro 的 CAD 图，图中可见 iPad 的轮廓设计跟以前不一样，新款的底部边缘的过渡也会更直接、方正。

iPad Pro 用来接 Smart Keyboard 的触点也会有所改动，新机的触点不再放在机身右侧边缘上。从 OnLeaks 曝光的保护套照片看来，新触点很有放在机背上。

还有一点可以从这张照片中得知的，就是新款 iPad 并不会用上 iPhone X 那种纵向排列的双摄像机。拿尺寸硕大的 iPad 拍人像显然不是一个刚需，一个摄像头足够用了。

总的来说，新 iPad Pro 的设计会往 iPhone X 上靠拢，在提高屏占比的同时拒绝‘刘海’，便携性和颜值都能有所兼顾。

当然，如果采用了新设计，大量只兼容老设计的 iPad 专属配件就要重新设计一番了——这对从旧款升级到新款的老用户来说，可不是什么好事。

比脸还大的 iPad，将支持刷脸解锁

新 iPad Pro 的性能没什么大悬念，如果和新 iPhone X 同时发布，那用上 A11 X 或者 A12 处理器的概率相当大。考虑到 iPad 在处理能力方面可能会有更高的要求，说不定会采用 A12X 处理器。

▲ 新 iPad Pro 的处理芯片，可能会在 A11X 或 A12 中选择

续航方面向来是 iPad Pro 的强项，虽然屏占比变高，但也不至于大幅缩水。

此外，Digitime 在 8 月的报道中提到，新款 iPad 或将会改用 Type-C 接口，苹果也会把它附带的充电头改成 18W 的电源适配器，以提升充电效率。

新 iPad Pro 大费周章地采用全新设计，最大的理由就是——采用 Face ID 面部识别技术。

几个月前，新款 iPad Pro 支持 Face ID 就传出来了。当时，科技博客 iHelper 的编辑就从 iOS 11.3 的更新包中发现‘Face ID 兼容 iPad’的信息。

而在今年 3 月，Twitter 用户 Steve Troughton-Smith 就发现了一款能在 iPad 上运行的 Animoji 应用。这就表明，如果新款 iPad 要支持 Animoji 的话，那它必须要搭载 TrueDepth 相机。有了 TrueDepth 相机，那苹果就很有可能会在 iPad 上加入 Face ID。

从 iPad 的新设计中能够看到，新机已经彻底放弃了传统实体 Home 键的设计，那也以为意味着没有了实体指纹识别的模块。苹果接下来要在 iPad 上做认证技术的话，Face ID 会是唯一的选择。

尤其是在取消实体 Home 键的趋势底下，Touch ID 也会随之而消失，而 Face ID 也将会成最核心的解决方案。这种改变已经在 iPhone 上取得相应的成效，接下来就轮到 iPad 了。

iPad 加入 Face ID 之后，整套 iOS 系统的体验会有更强的一体性。

用户在 iPhone、iPad 上使用相同的解锁交互方式，除了能够降低用户学习成本之外，同时也能让整套交互方案变得更加统一。不管是 App Store 上的支付还是其他需要用到支付认证的地方， iPad 和 iPhone 要做差异都不会太大，iOS 也不需要就支付方式的不一致而做一些专用的交互和适配，对于使用和开发来说都是一件好事。

当然，Face ID 是一款具备前瞻性的交互方式，这里投入到 iPad 上是为了更早地做好准备。或者之后能在 iPad 上使用的不仅仅是 Face ID 的解锁功能和 Animoji，之后还会有更多的功能加入。

目前可以确认的是，在最新的 iOS 12 测试固件中已经有能够让 Face ID 支持横向工作的代码，即便在连接 Smart Keyboard 的横向摆放状态下，新款 iPad Pro 同样能够进行识别。这一点也进一步确定，新款 iPad Pro 将支持 Face ID。

更新停滞的 iPad mini，还有戏吗？

新款 iPad Pro 基本上能够确定下来了，但在 iPad 体系中还有一台设备久久没有更新，那就是 iPad mini。

▲iPad mini 有望支持 Smart Keyboard 吗？

Cult of Mac 在之前的预测中提到了，苹果今年可能会推出一款新的 iPad mini——但设计都是旧的，没有高屏占比设计、没有 Face ID、没有新处理器，但机身上会加入 iPad Pro 上才有的触点，预计苹果还推出 iPad mini 专用的 Smart Keyboard 等配件。

MacWorld 预计新的 iPad mini 会推出 32GB 和 128GB 两个版本，主打的还是低价的路线。

但话说回来，苹果已经有一款‘廉价版’的 iPad 了，有必要再增设一款尺寸比 iPhone 大不了多少、性能与售价又跟入门级 iPad 大同小异的产品吗？

iPad mini 已死，就算真的迎来更新，想必也不是大家喜闻乐见的结果。