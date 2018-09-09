vivo Y81s上市：千元机也能玩转AI全面屏

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在X23冲击高端市场的同时，vivo对入门级用户群同样关注，1198元的vivo Y81s正式上市。尽管作为千元机，但Y81s依然搭载了全面屏、人脸解锁、AI语音助手等关键字元素。另外Y81s延续了vivo一贯对于时尚的敏锐嗅觉，将当下最流行的潮流元素纳入其中。

Y81s正面采用6.22英寸新一代高清全面屏，19：9比例配合超窄U型槽，屏占比高达87.9%。背面采用无开孔式一体化机身，细腻的磨砂质感，机身也拥有更贴合手掌弧度。简洁的外观设计，配合天线装饰以及三大配色：黑金色、香槟金以及宝石红，背面更具可观性。

Y81s支持前置AI美颜拍照，智能识别个人性别、肤色和场景光景并给出针对性美颜效果，避免“千人一面”。后置采用1300万摄像头，可以满足日常拍照的需求。

配置方面。Y81s搭载了12nm八核处理器，配合vivo深度优化的游戏模式，能够智能分配游戏资源，保证长久的游戏流畅。为了更沉浸式的游戏体验。而针对性推出游戏免打扰，有效防止电话、微信、QQ等软件对游戏过程的打扰，让用户玩起游戏更加专注。

Y81s集成了Jovi AI助理，内置的智慧场景功能能够整合重要信息进行聚合，适当的时候提供贴心服务，包括上班路况提醒、快递信息实时反馈、出行车票酒店提醒等等，犹如全天候私人助理般贴心。

千元定位，vivo Y81s颜值与实力兼具。对于如今仅仅满足够用就好的千元手机市场来说，vivo Y81s将新一代全面屏、AI摄影以及强劲性能带入到这个价位，刷新用户的一贯印象。