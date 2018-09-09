罗技Crayon触控笔即将发售：专为款iPad设计

苹果在今年春季的教育专场发布会上，简单展示了一款很有意思的配件，那就是罗技Crayon触控笔。而现在，这款触控笔即将从9月12日开始，面向普通消费者发售。

罗技Crayon触控笔将面向普通消费者发售

据悉，Crayon是首个专为2018款iPad设计的触控笔，仅兼容第六代iPad。它采用了Apple Pencil的技术，不过外观为扁平式设计，非常适合低龄学童使用。

罗技Crayon触控笔将面向普通消费者发售

遗憾的是，Crayon不支持压感，这也是它比Apple Pencil便宜的原因。不过，Crayon在使用的时候依旧很灵敏，并且还可以在各种角度工作，提供倾斜书写的支持。

用户可以使用与iPad相同的Lightning数据线对Crayon充电，充满电可续航8个小时左右。按下笔身上的按钮2秒，Crayon就会连接到iPad，同时它还有一个迷你的LED指示灯，以便提醒用户是否处于连接状态。

此前，Crayon在教育销售渠道的价格为49美元（约合人民币335元），而此次面向普通消费者的价格为69.99美元（约合人民币478元）。不要问我为什么贵了这么多，或许这就是批发和零售的区别吧。。。