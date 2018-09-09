中国移动暗示新一代iPhone支持双卡：9月12日发布

中国移动官方在Facebook上放出了一张海报，如图所示，海报内容暗示新一代iPhone有望支持双卡。

之前知名爆料人士@slashleaks放出了6.1英寸iPhone的机模，该机的SIM卡槽预留两张Nano SIM卡位，因此这一代iPhone支持双卡的可信度极高。

根据已经披露的信息，苹果今年会推出三种不同尺寸的iPhone：5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸。

其中6.1英寸iPhone采用的是LCD显示屏，配备单摄像头，而5.8英寸和6.5英寸版iPhone则是采用的OLED显示屏，配备双摄像头。

三款iPhone都将采用刘海屏设计，而且支持Face ID人脸识别，整体造型与iPhone X区别不大，苹果可能会推出新配色以便和iPhone X区分开来。

核心配置上，新一代iPhone将搭载最新的A12处理器，这颗芯片基于7nm工艺制程打造，性能表现值得期待。