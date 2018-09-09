分析师：“廉价版”新iPhone可能没你想得那么便宜

新浪手机讯 9月9日上午消息，投资银行高盛（Goldman Sachs）和派杰（Piper Jaffray）布了关于苹果公司的新投资者票据，其中高盛的分析师表示6.1英寸新iPhone售价将从849美元（约合人民币5808元）起，而不会像之前预估的那样便宜。

临近2018年苹果秋季新品发布会，分析师们的预测越来越频繁。如今投资银行高盛将苹果公司的目标股价上调至240美元，和之前该公司对苹果股价的预估（200美元）有明显提升。在一份发给投资者的报告中，高盛解释由于不确定消费者对iPhone X的需求，之前对苹果公司一直保持着谨慎的态度。

高盛的分析师表示：“我们原本预计iPhone X的需求会出现疲软，股价也会跟着回落——现在看来，这两件事都没有发生。”

这意味着高盛撤回了近几个月对苹果公司的预测。也正是因为iPhone X需求走高，高盛认为下周将推出的6.1英寸新iPhone的价格不会瞄准低端市场，相反，它的预测价格为849美元——远高于之前预测的699美元。

按照这种定价推测，5.8英寸iPhone Xs价格将推至949美元-999美元（约合人民币6493元到6835元），而iPhone Xs Max的价格将会更高。

在猜iPhone定价方面，投资者不一定每次都很准，但是由于他们和供应链有着密不可分的联系，所以这些推测是有一定价值的。

与此同时，另一家投资银行派杰对苹果公司同样持乐观态度，他们将苹果的目标股价从281美元上调至250美元。这家公司的调查显示，“近三分之二”的iPhone用户在使用两年前的产品，这一情况将导致新iPhone需求显著提升。（苏航）