理性预测 关于新iPhone的9种"可靠"传言

九月不仅仅是早晚天凉了，学生开学了，我们马上就要迎来一年一度的科技界春晚——苹果秋季新机发布会。每年新一代iPhone的登场总是牵动着我们的心与“肾”。

最近网上的大咖们一直爆料关于最新一代的iPhone的照片和推测的名字，到底是真是假众说纷纭。而今新机即将发布之际，笔者将之前流传过的具有代表性的言论收集汇总，并对它们的可能性做出合理猜测，希望给大家一些参考。

一、iPhone X将迎来升级，名字加上个S

有传言称，去年的iPhone X将获得“加S”更新，这将是自2015年iPhone 6S以来的首次更新。预计iPhone XS将更像是iPhone X的增强，而不是戏剧颠覆性的重新设计。这意味着，新一代iPhone最精彩的看点可能是更快的处理器（据传是苹果的新7nm A12芯片），增加4 GB内存以及一些摄像头的改进。

苹果也有可能在iPhone XS上隐藏一些更新颖的的功能，类似于iPhone 3GS的引入语音控制，4S上的Siri，5S上的Touch ID，以及6S的3D Touch等。

靠谱指数：★★★★★

推测理由：渠道“队友”已泄露

新一代iPhone渲染图（图源： 9to5Mac）

二、iPhone XS PLUS MAX 将加入苹果大家族

除了常规的iPhone XS（据报道它将与现有的5.8英寸的iPhoneX类似）外，据说苹果还在研发更大的6.5英寸的iPhoneXS，这将是iPhone上最大的尺寸的机型。一般来说，苹果通常会使用“Plus”来区别更大的手机型号变体，但据传言，它很可能被称为iPhone XS Max。如果苹果遵循以前的一贯套路，iPhone XS MAX在规格和功能上可能和XS差不多，区别可能就是电池更大、内存更大，还可能还有一些额外的摄像头功能提升。

靠谱指数：★★★★★

推测理由：比Plus再大一圈 各路大咖爆料

三款iPhone（图源：http://qsy.fengniao.com）

三、6.1寸的LCD版iPhone

发布会在即，人们也在关心，传闻中的LCD iPhone（最近传言名为iPhone XC）中能有什么亮眼表现。这款LCD版iPhone据说有一个无边框的6.1英寸LED液晶面板，在设计上与iPhoneX类似，支持Face ID。

iPhoneX和iPhone XSMax仍将是价格不菲，据说iPhone XC将iPhone X的一些更受欢迎的功能技术完美移植过来，而它牺牲了iPhone X上的不锈钢框架和OLED显示屏等设备，代替为更便宜的铝框架和LCD显示屏，所以这款iPhone应会以更低的价格上市，可能在价格上吸引到更多的消费者。

靠谱指数：★★★★☆

推测理由：iPhone XC硬件配置不确定

四、新机型，新配色

根据外国网站9to5Mac获得的消息，iPhoneXS和 iPhone XSMax的黄金色机型似乎已经坐实，而新的iPhone XC也传言，得到了一些五颜六色的新“皮肤”：灰色、白色、蓝色、红色和橙色。

靠谱指数：★★★★

推测理由：iPhone XS和iPhone XSMax似乎确定 iPhone XC配色还未知晓

iPhone XC概念配色图（图源： 9to5Mac）

五、3D touch惨遭挨刀

3D Touch最初是在iPhone6S推出的，正是因为有了3D touch，给我们如何使用手机提供了一个新的人机交互的思考维度，但它从未真正成为iPhone的光鲜主角。因此网传苹果可能会除去这一功能，今年可能只是在更便宜的iPhone XC身上动刀子，随后可能会在苹果明年的所有系列产品中除去这一功能。

靠谱指数：★★★☆

推测理由：苹果最近很少提3D Touch，去掉可能是降低其日益昂贵的手机成本的一种方式。

iPhone 6S的3D touch（图源：https：//www.newmobilelife.com）

六、苹果将要全面适用USB-C端口

这个传言有两部分。第一种是，苹果终于“良心发现了”，并将其lightning端口换成了通用的USB-C端口标准，而且USB-C的标准越来越多地应用于从笔记本电脑、手机到耳机和平板电脑（包括苹果自己的笔记本电脑）等各行各业。

还有一种可能是，苹果将在新手机配套的充电器和电缆换成USB-C充电头，再加一条USB-C to Lightning快充线（这是为新iPhone充电所必需的）。

USB-C to lightning快充线（图源：http://appleinsider.com）

靠谱指数：★★★

推测理由：苹果舍弃lightning全改成USB-C接口？少年快洗洗睡吧！不过第二种倒是很有可能，毕竟前几天也有消息，说苹果开放了第三方的USB-C to lightning 的快充线授权，因此手机盒子里的充电器配置还是很有可能的。

七、内置指纹传感器要来了

在众人猜测新iPhone的配置时，很多人预测苹果曾经有两种验证方式来取代基于home键的指纹识别：一种是面部识别—Face ID，该系统已经在iPhone X上得以应用；另一种是在显示屏下的内置指纹传感器，这个在安卓旗舰机上也是初见端倪。

有种传言称，为了增加第二层保险，苹果可能会决定将带有内置传感器的touch ID带回到iPhone上，指纹扫描和面部识别两种验证将大大提高安全性。这一消息出现，众多果粉十分兴奋。但最近有消息称苹果今年似乎正在全面推出Face ID，因此苹果可能会暂时不会考虑内置指纹传感器的开发。

屏下指纹（图源：http://www.freep.cn）

靠谱指数：★★☆☆

推测理由：苹果现在对Face ID还挺满意，屏下指纹不知拖到几何。

八、新iPhone将配备苹果笔

多年来，iPhone的粉丝们一直希望苹果能够为其iPhone配备一根“Apple pen”，配合办公等多样需求。随着iPhoneXSMax和它的6.5英寸大屏幕，正在越来越接近平板电脑的尺寸，他们认为苹果给新iPhone配根笔已经不是遥遥无期了。

iPhone加上苹果笔（图源：https：//www.ithome.com）

靠谱指数：★☆

推测理由：基本不太可能，如果想要，请移步三星Note 9。

九、新的小机型，新的SE

正如这几年智能机的趋势，苹果不也再生产小型手机了（除了iphone SE，它是在2016年发布的）。可SE的粉丝们依旧想念着和iphone 5和一样苗条的外形，和那3.5毫米的耳机孔。因此有传言称苹果会再次提供SE的升级版，能有更好的规格，甚至可能会有更大幅度的重新设计，也会增加一些新的功能，比如不带边框的显示器和同样小尺寸的无线充电器。

iPhone SE（图源：https：//www.cnbeta.com）

靠谱指数：☆

推测理由：最近没有任何关于SE的消息泄漏。可能性很小，至少今年不会出现了。

总结

苹果秋季发布会时间日益临近，新款iPhone的面目也渐渐明晰。一家万亿美元市值的公司，在产品设计上与当下主流旗舰安卓手机截然不同，新iPhone依然求稳为主，主要升级还是体现在操作系统、配置和性能方面。

不学他人，有所取舍，虽然看起来苹果依旧是那个不跟风、特立独行的苹果，但事实上，近两年随着国产手机的异军突起，苹果新品发布会上令人”鹅妹子ing” 的看点越来越少，而这一次期望值也不会太高。