新iPhone售价几何 外媒预测与去年策略相同

每年的九月中上旬，是万千果粉翘首以待的iPhone新机发布的日子。而除了对新手机本身感兴趣之外，果粉们最关注的自然就是价位问题。近日，据德国媒体Macerkopf的报道，他们已从可靠的消息来源了解到了2018年最新iPhone的定价，他们宣称，如果不出意外的话，新iPhone定价策略将与去年一致。

新一代iPhone（图源：http://www.igao7.com）

去年iPhone发售时在德国的定价如下：

iPhone 8：799欧元起

iPhone 8 Plus：909欧元起

iPhone X：1149欧元起

经过换算估计，今年新一代iPhone的定价预估为：

6.1英寸LCD iPhone（低配版）：799欧元起

5.8英寸iPhone Xs：909欧元起

6.5英寸iPhone Xs Max：1149欧元起

三种型号，配置不同定价也不同（图源：http://www.igao7.com）

德媒表示，这些定价策略都是基于64GB机型起售价格来预测的，如果升级到256GB版本的价格将要额外增加大约170欧元左右。据称苹果本次还提供了512GB的大存储机型，因此暂时不清楚新iPhone顶配版会额外增加多少费用。

事实上，这波价格预测算是很合乎逻辑的。不过德媒也表示，现在仍很难最终确定定价策略是否准确，因为6.1英寸的LCD机型售价799欧元会显得太过于昂贵了，除了面部识别Face ID，其他硬件有些“言过其实”之嫌。但是这一波德国媒体的价位预测，想必各位对新iPhone的价格区间也应该心里自有AB数了，那么各位是否准备好为新版iPhone掏腰包了呢？

