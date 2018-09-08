新iPhone售价几何 外媒预测与去年策略相同
每年的九月中上旬，是万千果粉翘首以待的iPhone新机发布的日子。而除了对新手机本身感兴趣之外，果粉们最关注的自然就是价位问题。近日，据德国媒体Macerkopf的报道，他们已从可靠的消息来源了解到了2018年最新iPhone的定价，他们宣称，如果不出意外的话，新iPhone定价策略将与去年一致。
去年iPhone发售时在德国的定价如下：
iPhone 8：799欧元起
iPhone 8 Plus：909欧元起
iPhone X：1149欧元起
经过换算估计，今年新一代iPhone的定价预估为：
6.1英寸LCD iPhone（低配版）：799欧元起
5.8英寸iPhone Xs：909欧元起
6.5英寸iPhone Xs Max：1149欧元起
德媒表示，这些定价策略都是基于64GB机型起售价格来预测的，如果升级到256GB版本的价格将要额外增加大约170欧元左右。据称苹果本次还提供了512GB的大存储机型，因此暂时不清楚新iPhone顶配版会额外增加多少费用。
事实上，这波价格预测算是很合乎逻辑的。不过德媒也表示，现在仍很难最终确定定价策略是否准确，因为6.1英寸的LCD机型售价799欧元会显得太过于昂贵了，除了面部识别Face ID，其他硬件有些“言过其实”之嫌。但是这一波德国媒体的价位预测，想必各位对新iPhone的价格区间也应该心里自有AB数了，那么各位是否准备好为新版iPhone掏腰包了呢？
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