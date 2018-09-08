新浪手机> 新机曝光 > 正文

小米高管Pocophone照片被曝“造假”：用MIX 2S拍的

小米高管Pocophone照片被曝“造假”：用MIX 2S拍的
2018年09月08日 07:36 IT之家
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　上个月小米在印度首发了旗下POCO品牌的首款手机Pocophone F1。该机具备了高通骁龙845的强劲配置，价格折合人民币仅约2000元，受到了消费者的欢迎。但是最近一位高管为了展现Pocophone的拍照能力，却被细心的网友扒出了破绽。

　　据Gizchina的消息，这位ID为Donovan Sung的高管在Instagram上发布了一张宣称用Pocophone F1在北京拍摄的照片。不料，有细心的网友发现，他在今年4月曾经发布过一张几乎一样的照片，当时使用的手机是小米MIX 2S。

▲图自Gizchina▲图自Gizchina

　　尽管这两张照片的画面光线观感略有不同，但是照片的背景和主角的姿态等信息显示出，它们显然是同一张照片，只不过新的照片抹掉了原先的“Shot On Mi MIX 2S”的水印，并加上了一个滤镜。此外，新的照片左下角确实有疑似涂抹过的痕迹。

　　小米MIX 2S和Pocophone同样是双摄像头手机。不过，MIX 2S采用的是1200万+1200万像素的组合，而Pocophone F1则为1200万+500万像素的组合，光圈和其他配置也存在差异。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有