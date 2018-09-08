小米高管Pocophone照片被曝“造假”：用MIX 2S拍的

上个月小米在印度首发了旗下POCO品牌的首款手机Pocophone F1。该机具备了高通骁龙845的强劲配置，价格折合人民币仅约2000元，受到了消费者的欢迎。但是最近一位高管为了展现Pocophone的拍照能力，却被细心的网友扒出了破绽。

据Gizchina的消息，这位ID为Donovan Sung的高管在Instagram上发布了一张宣称用Pocophone F1在北京拍摄的照片。不料，有细心的网友发现，他在今年4月曾经发布过一张几乎一样的照片，当时使用的手机是小米MIX 2S。

▲图自Gizchina

尽管这两张照片的画面光线观感略有不同，但是照片的背景和主角的姿态等信息显示出，它们显然是同一张照片，只不过新的照片抹掉了原先的“Shot On Mi MIX 2S”的水印，并加上了一个滤镜。此外，新的照片左下角确实有疑似涂抹过的痕迹。

小米MIX 2S和Pocophone同样是双摄像头手机。不过，MIX 2S采用的是1200万+1200万像素的组合，而Pocophone F1则为1200万+500万像素的组合，光圈和其他配置也存在差异。