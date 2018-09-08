iPhone配置全面曝光 黄牛高价卖预购码

时间进入9月份，苹果秋季新品发布会已进入倒计时，虽然新机的价格依旧保持着神秘，但新品型号、性能已经出现大量曝光。据媒体报道，拍拍二手#这就是果粉集市#出现用户发帖兜售iPhone XS预购码，宣称只要288元就能不排队买新品。

iPhone XS欲购码现身网络

今年的苹果新品吸引力十足，彭博社撰文披露了三款新机部分细节：今年将发布三款不同屏幕尺寸的机型：其中（5.8 英寸） OLED屏幕的iPhone设计将会和去年的旗舰类似；另外（6.1英寸）机型则将使用LCD屏幕和铝制边框以降低成本，增加多种配色选择，摄像头将采用和iPhone 8类似的设计；至于（6.5英）的机型则在价格上和去年的iPhone X持平，机身尺寸则和iPhone 8 Plus相近。此外报道还提到苹果正在考虑新的品牌命名，或许将不再使用Plus作为其大屏iPhone的名称。

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知名苹果分析师郭明錤也在提交的报告中表示，三款新机都会搭载A12处理器，将运存增至4GB以及提供64GB/256GB/512GB三种存储容量可选，全系都配备刘海屏设计、拥有Face ID人脸识别功能。而6.5英寸和6.1英寸版本则会带来双卡功能。

在摄像头方面，两款配有OLED显示屏的新款iPhone都会装载1200万像素双摄像头，并拥有6片镜组和支持光学防抖。在显示屏的分辨率方面，6.5英寸版本将高达2688×1242像素，而5.8英寸则仍旧是2436×1125像素。

从苹果新品的猜测与呼声来看，今年的预购恐怕又是一场血战，假如真能以288元买到预购码倒确实可以省心不少。但对于拍拍二手果粉集市上发售的预购码真假也有网友表示质疑，“从没听说过官方消息iPhone XS有预购码，很可能是黄牛套路。”