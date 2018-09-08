滑盖全面屏即将出现 从它身上看到了当年的模样

新老交替一直都是现在事物发展的一种必然规律，然而这一理念在产品设计上笔者认为并不是绝对。如果在新设计上加入一些复古元素那么这样的产品相信会比一些单纯追求设计的产品则更加受欢迎。

以当今的手机为例，我们现在能看到最具有设计感的手机莫过于全面屏手机，而从去年的萌芽到今年的爆发，在这短短一年的时间内我们已经看到了很多样式的全面屏手机了，在这种情况下，看似如日中天的全面屏手机貌似已经到了瓶颈期。

在全面屏手机萌芽之际，很多人都知道达到屏占比100%就是全面屏手机的最终目标。然而在看了这一年当中全面屏手机屏占比的增长后，我们会发现其实现在的全面平手机已经在无限接近这个目标了。在这之中，vivo NEX以及OPPO Find X为广大手机厂商做出了一个榜样，那么怎样在不模仿它们的基础上设计出和它们屏占比最为接近的全面屏手机呢？在这种情况下，滑盖式全面屏出现了。

现在，包括小米MIX 3、联想Z5 Pro等手机都有可能采用这种设计。这种设计相较于升降装置来说最大的差异可能就是用手去控制了。了解vivo NEX以及OPPO Find X的朋友们都应该知道，这两款手机无论是解锁还是开启自拍时都是先将功能打开，然后升降装置再启动。而对于滑盖设计来说，笔者猜想它很有可能自己就是一个开关，当用户去滑动它的时候，那些功能才开启。

当然，滑盖全面屏固然先进，但是我相信很多人也从它身上看到了一些当年滑盖手机的影子。滑盖手机起源于诺基亚，在2002年诺基亚就发布了国内第一款滑盖手机。这种设计在当时可谓是别具匠心，种类也是十分多样，而在当时最为兴盛的莫过于下滑盖手机了，在使用时可以下滑拉长，不用的时候可以推回去使得体积减小，这样既时尚又方便的手机非常受年轻人的喜爱。

对于现在的人来说，缅怀过去似乎已经成为很多人在空闲时间经常去做的事情。而滑盖手机何尝不是一种情怀呢？所以，滑盖全面屏的出现无论是巧合也好、故意也罢，在它身上我们还是看到了当年滑盖手机的影子。我相信，这种能让我们在享受新科技的同时还能缅怀过去的设计才是更多的人想看到的！