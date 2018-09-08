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小米林斌晒图对比荣耀8X/小米6X：好像是我们完胜

小米林斌晒图对比荣耀8X/小米6X：好像是我们完胜
2018年09月08日 07:49 IT之家
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　　荣耀于9月5日发布了新款手机荣耀8X、8X Max，前者搭载了麒麟710处理器，配备了6.5英寸屏幕。荣耀在发布会上也展示了这款手机优异的性能表现。

　　不过小米总裁林斌似乎对该机有着不同的看法。昨日下午，林斌在微博晒出了一张小米6X和荣耀8X的对比图，表示从多个方面来看，小米6X似乎“完胜”对手。

林斌表示：林斌表示：

我们认真比较了小米6X和友商刚发布的手机，发现五个月前发布的小米6X，无论在处理器性能（骁龙660 vs 麒麟710），还是后置相机、前置相机、手机厚度、以及同配置的价格，好像都完胜（Nue）对手。

　　荣耀8X采用异形全面屏设计，具有91%屏占比，6.5英寸大视野，4.25毫米窄下巴，COF封装工艺。手机搭载麒麟710处理器，支持GPU Turbo技术，搭载6GB的内存以及128GB的ROM。手机电池容量为3750mAh。手机采用2000万+200万后置双摄像头，具备f/1.8大光圈，支持AI拍照、AIS手持超级夜景和慢镜头拍摄。手机起步价1399元（4GB+64GB版）。

　　小米6X采用了5.99英寸2160*1080分辨率18：9显示屏，搭载了高通骁龙660 AIE处理器，3010mAh电池，AI智能省电+快充3.0。手机后置2000万AI双摄，1.25μm大像素+f1.75大光圈，支持AI场景识别功能；前置2000万像素摄像头，支持AI场景相机。这款手机现在售价1199元起。

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