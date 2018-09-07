华为回应跑分事件:和3D Mark达成共识 开放性能模式

新浪科技讯 9月7日晚间消息，针对在跑分软件3D Mark“作弊”一事，华为向新浪科技作出正式回应，该公司表示已经和跑分软件公司UL达成了共识，将在EMUI 9.0系统中开放“性能模式”。

近日，跑分软件公司3DMark母公司UL Benchmark（简称UL）正式对华为P20 Pro、华为Nova 3和荣耀Play三款手机的3DMark测试分数提出了质疑。原因是三款手机违反了UL的测试准则，存在自动识别跑分软件，刻意提升性能情况。

在公共版本的3DMark软件测试中，上述三款手机的分数远远高出了UL内部版、不带识别特征的3DMark软件测试数据，数值增幅达到47%左右。最终UL宣布将华为P20 Pro、华为Nova 3和荣耀Play设备从设备性能排行榜单中除名。

针对此事，华为向新浪科技作出正式回应。华为表示已经和UL公司达成共识，将在EMUI 9.0系统中开放“性能模式”，让用户选择是否开启该模式。UL方面则表示理解华为的用意，但是对其在跑分场景中默认开启“性能模式”的做法仍有异议。最终，双方决定暂时下架华为设备的跑分数据，在华为开放“性能模式”后恢复分数。（苏航）

以下为声明全文：

华为和UL的联合声明

本周，华为和UL（3DMARK母公司）就跑分方法进行了全面讨论，并就下一步合作达成了积极共识。

讨论中，华为向UL解释了当前华为智能手机的AI智能调度机制，由于不同场景对性能的要求不同，最新版本的华为智能手机系统可以通过AI智能调度等先进技术，使硬件性能得到充分发挥，满足用户在不同场景下的体验诉求。

UL理解华为的用意，但对华为在跑分场景中默认启动“性能模式”，表示有异议。UL规则要求设备像启动其它应用程序一样启用常规的跑分模式。

为了尊重用户的选择权，华为将在EMUI 9.0版本中把“性能模式”开放给用户，这样用户即可选择在有需要的时候开启该模式。

双方还讨论了当前业界通用的跑分测试方法。UL和华为愿意和业界伙伴共同努力，不断优化跑分测试标准，以便更好地满足行业，媒体和消费者的需求。

为避免对当前跑分结果产生混淆，UL和华为讨论后，一致决定将暂时下架一系列华为设备的跑分数据，并在华为授权其所有手机用户可访问“性能模式”后恢复分数。