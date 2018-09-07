国产手机“群体致敬”Find X 究竟引领了什么？

在OPPO Find X跻身国际权威消费电子媒体Wired评出的“最美智能手机”的同时，Find X的探索性设计也正在被友商选择，荣耀新发布的Magic 2和小米主动曝光的下半年旗舰，乃至最新曝光的联想新机，所采用的滑动机身设计方案都难免不让人想到OPPO已经在6月发布的Find X。

OPPO中国大陆市场产品总监李胜在微博上表示：“要感谢一下用户和同行对OPPO产品设计的肯定，这是我们不断创新的动力。”同时晒出了OPPO早在2017年注册的专利，以正视听。

“共性设计”成为网友讨论的焦点，近似的外观以及实现方案也让下半年旗舰手机的外观趋势变得提前清晰，谁在引领？谁在追随？

一、Find X“被致敬”，OPPO率先找到了通路

知名外媒Wired这么评价Find X的设计：“OPPO的工程师使用了大胆的“隐藏”工程解决方案，为Find X赋予了生命，不仅完全没有边缘和凹口，而且还有一个优雅的曲面全景屏和一个引人注目的后壳。”

通过双轨潜望式结构，OPPO Find X成功将包括摄像头、闪光灯、3D结构光模组等一系列组件成功隐藏，从而实现了背部的整体性和正面的无开孔。同时通过领先的COP屏幕封装工艺，93.8% 的屏占比也让OPPO Find X成为了至今为止最接近真正全面屏的手机。

OPPO的工程师曾在采访中指出，Find X立项之初，就将全面屏的实现放到了极高的优先级，无论是研发还是设计，都为这一目标做了颇多努力。据凤凰科技的报道，OPPO Find X最开始大概有5种ID设计方案，但最终选择了现在Find X所呈现的最难的方案。

OPPO中国大陆市场产品总监李胜的微博也印证了这一信息，他指出：“Find X从立项到最终定型我们不止历经了专利里提到的滑盖设计，还有前置升降和双屏等设计方案，最终才定型现在这个双轨潜望结构。一款超凡旗舰的设计肯定不是一蹴而就，要综合平衡美感和用户体验。”

客观上讲，实现全面屏并非OPPO一家厂商确定的赛道，只是OPPO做得足够激进。在OPPO立项不久，包括vivo、小米和华为都在探索全面屏手机形态。2018年上半年vivo就给出了APEX概念机并迅速用vivo NEX实现了商用落地，专利显示，小米也在今年8月注册了滑屏以实现全面屏的方案专利，各家在全面屏赛道上的竞争突然提速。

而在屏下隐藏式摄像头等技术并未成熟量产的情况下，选择机械结构设计的方案来“隐藏”不可避免的元器件占位，就成为手机厂商们不可避免的共同通路。

在Find X发布之后，采用滑盖方案的荣耀Magic 2预计将在今年11-12月份正式发布，在荣耀Magic2亮相几乎同一时间，小米手机总裁林斌发了条微博说：“对不起，撞脸了，我们十月发布。”该机的配图是一款看起来和荣耀Magic2很像的，前置镜头也采用了滑屏设计的手机，不出意外的话，将是下一代的小米MIX系列新品。随后，雷军转发了这条微博，称“我会逼着同事们加快量产速度，争取十月底大规模销售！”

最终产品反应出了行业解决方案的一致性，Magic 2官方宣传图撞脸OPPO Find X，网友后知后觉：“两个大厂不再模仿苹果，改致敬OPPO。”

二、不计成本的研发，换来OPPO的行业引领与市场红利

为什么是OPPO？

这是Find X发布之后，就一直不停被追问的问题。

“我们敢做，我们也能做。” OPPO产品经理曾回应。OPPO在手机上做结构是专家，实际上此前包括N1、N3等机型就已经有过机械结构设计的方案，Find X的细节结构很难，但以往的产品研发积累让OPPO有了能够应对复杂机械结构的实力。

至于友商，凤凰科技的报道中透露在今年1月份的时候，有部分友商通过供应商拿到了Find X最终的方案，但并不相信OPPO能够做得出来。

这其实折射的是当时的客观现实：方案有了，但是成本太高，难度不低。当时能够有实力大量投入以及调动产业链的仅有头部，OPPO选择成为拓荒者。

OPPO敲定的双轨潜望式结构有两个不能被工程师拒绝的优势，首先是毋庸置疑的美观性，其次是功能拓展的可能，在Find X上的体现自然是Find X上搭载的3D 结构光。在全面屏的大趋势下，各家的生物识别方案也面临着不可回避的升级，屏幕指纹识别和3D结构光成为当前几乎唯二的可选方案。OPPO Find X在安卓阵营中首发了3D结构光面部识别，并将这一模组塞入了双轨潜望式结构当中。

3D结构光的使用其实也让OPPO的工程师面临了更大的难题，那就是电动马达方案。要用3D结构光，就意味着结构自动弹出的速度不能太慢，同时还要考虑稳定性和功耗。在不计成本的开发和调试之后，OPPO 采用的电动马达做到了50万次升降，同时在速度和功耗上也满足了之前为自己设定的严苛标准。高投入和高效的专项研发让Find X最终诞生。

同时随着Find X的大量量产，产业链中的各环节迅速被培育成熟，这也迅速加速了全面屏方案的落地。但即便如此，搭载机械结构更加简单的荣耀Magic 2依然要等到年底，小米的量产也要等到10月。

这意味着OPPO Find X依然将在极长的一段周期内，独享前期高研发投入所获得的红利。

三、研发支撑，OPPO更进一步的前沿探索

在Find X前，手机外观设计曾长时间陷入僵局，刘海屏的设计也一度饱受诟病。Find X所引领的突破尽管带有浓重的“OPPO标签”，但依然被后继的厂商采用，并包装成话术不同的亮点。

一升一降的机械设计让也OPPO Find X成为了全面屏设计中极具开创性的方案，同时独特的设计和旗舰的性能也让OPPO Find X在产品线上实现跃升，拥有了比肩最高售价规格的产品力。

除开旗舰机上Find X的不断被“致敬”，中端产品线上，一系列类似R17 水滴屏设计的产品也将在9月密集发布。

从渐变色到Find X的ID设计，再到R17的水滴屏，OPPO在手机形态上的引领性越发凸显。

任何产品形态上的细微改变，背后都是长时间的研发及用户研究。OPPO官方数据显示，截至到 2018 年 8 月，OPPO在国内专利申请的授权数量达到 21842 件。从2017年至今OPPO一直蝉联了发明专利授权数量的第一名。

就单说产品形态，OPPO方面已经开始了折叠屏的投入，早在2015年，OPPO就展示过折叠屏手机，OPPO方面已经按捺不住对产品的兴奋，透露折叠屏一直在研发，最终解决方案值得期待。

如今OPPO已在美国、日本等高新科技前沿地带成立了六大研发中心，围绕用户的核心需求，不断探索各种前沿科技的整合与应用，在5G和AI人工智能这些面向未来的领域，OPPO也已取得突破性进展。

据OPPO助理副总裁、国内市场营销负责人沈义人透露，2019 年 OPPO 会成为首批推出 5G 手机的厂商，前段时间OPPO还宣布成功基于可商用手机完成了5G信令和数据链路的接通。

显然OPPO正在将眼光看得更长远，从Find X的“被致敬”到5G上的预布局，OPPO的品牌形象正在悄然改变，OPPO不断展示出了一个行业巨头应有的分量，甚至是引领行业应有的担当。