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华为回应“跑分作弊”事件：别家也有类似行为

华为回应“跑分作弊”事件：别家也有类似行为
2018年09月07日 10:28 IT之家
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　　IT之家9月7日消息 有外媒指出，华为P20在3DMark跑分中作弊，今天3DMark公司发声明称，已经调查确认此事，并将华为P20等三款产品从基准排行榜中删除成绩。对此，华为消费者业务软件总裁王成禄表示，这些测试不能反映真实情况，其他公司也有类似行为，华为不能保持沉默。

　　其实不光是华为，一加、魅族在去年也曾被曝光跑分作弊，而2013年和2014年，三星和HTC也同样也有类似作弊行为。

　　华为消费者业务软件总裁王成禄在IFA上对媒体表示，始终优先考虑用户体验，而不是追求高基准分数，特别是因为智能手机基准测试和用户体验之间没有直接联系。但同时，王成禄也表示，其他的手机厂商也通过一些方法提高跑分分数，这是中国的普遍做法，来获得一个较高的跑分数据，华为不能保持沉默。

　　此外，华为官方也对此事发表声明，华为表示高跑分和用户的实际体验之间没有关系，华为通过AI等技术对硬件进行优化，当用户在高显示性能场景下使用手机时，华为的AI算法将对硬件进行优化，同时控制和管理手机的温度和能耗，给用户一个良好的体验。另外对于网页浏览等轻耗电场景，华为的AI技术只会分配必要的资源来完成所需的任务。

　　针对于跑分问题，华为表示，在正常的跑分测试中，华为的AI算法识别出跑分软件后，会自适应的开启“性能模式”从而输出最佳的性能，未来，华为会为用户开放“性能模式”这一权限，用户可以在需要时让手机达到最高的能行表现。

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