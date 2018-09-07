苹果年底为执法机构提供在线工具 规范数据请求流程

苹果公司回应美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）的信件

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苹果更新了一个页面 这是他们关于隐私保护的方法论

新浪数码讯 9月7日上午消息，苹果公司今日宣布，将在2018年底之前推出一个网站，供执法人员提交合法的数据要求申请，以规范的流程从苹果公司获取相应数据。

与此同时，苹果公司表示，正在组建一支专门培训执法人员的专业团队，让执法人员明白可以获得哪些数据，以及如何规范获得。

作为苹果新执法支持计划的一部分，该门户网站将在全球范围内开放。苹果公司本周在其官网有关隐私的“政府信息请求”页面上详细介绍了这一计划。

苹果公司表示，该项目仍然将遵守他们保护用户隐私的基本承诺，为此他们发布了一封公开信：

我们认为，执法机构在维护社会安全方面发挥着关键作用，如果我们有相应信息，我们会在有效法律程序前提下提供这些信息。在认识到执法机构对数字证据的持续不断的需求后，我们组建了一支专业队伍，负责管理及回应来自全球各地执法机构的所有法律要求。我们的团队还会在全球范围内全天候响应紧急请求。 我们为全球的政府和执法机构发布法律程序指南，我们每年两次发布隐私透明度报告，详细列出我们收到的隐私数据请求以及我们的回应结果。此外，我们还会定期向执法人员提供培训，让他们了解苹果提供的数据类型，以及如何按照我们的法律流程指南获取数据。 到2018年底，我们将开始启动一个门户网站，为全球经过认证的执法人员提供合法的数据请求、跟踪请求和从苹果获取响应性数据。 我们正在建立一支专业团队，致力于在全球范围内培训执法人员，这将大大提高我们接触地方性警察部队和机构的能力。还会为执法人员做一个在线培训工具，这会帮助苹果在全球范围内培训更多的执法机构和相关人员，并确保我们公司的相关信息和法律指导能够随着外界变化而不断更新。 苹果致力于保护用户的安全和隐私。上述发展及我们协助调查的工作，都支持这一基本承诺。

“用户隐私”是苹果过去几年非常重视并反复提及的一件事，苹果曾多次强调自己从未为任何产品或服务创造过后门或万能密码，而且永远不会。最出名的例子就是。苹果公司曾拒绝为美国联邦调查局（FBI）制作后门的要求，用来强行进入2015年圣贝纳迪诺（San Bernardino）枪击案嫌疑犯的加密iPhone。因为苹果认为，当时FBI的请求并不合法。

但保护隐私行为本身也具有双面性，尤其是涉案人员或已确定的凶犯，如果他们的iPhone是加密的，阻碍了警方查证，此事如何解决？

苹果公司的隐私透明度报告页面，对所有用户公开

这个网站的建立就是答案，并不是说苹果会向所有执法部门毫无保留的公布用户数据，他们是想在一个合法的框架下，将零散处理的执法部门请求规范流程化，为有关部门提供有效的解决方案。

“苹果要求执法部门和执法人员在申请获得信息和数据时遵守法律”是这一切的前提，这个网站的简历，则是苹果试图寻找“隐私”和“执法”之间的一个平衡点。（晓光）