卷土重来的滑盖和翻盖手机

剥离技术和参数的外衣，探求设计与人文的本源。

本文来自爱范儿

智能手机市场曾有过一段一路狂奔野蛮生长的时期，但也会有摸到天花板的时候。当大家都没什么动力换新手机时，手机厂商就得想办法了，最简单直接的办法自然是拿出和过去看起来就完全不一样的东西。

事实上，这种改变从去年下半年就已经开始悄然发生了。包括苹果、华为和小米在内的多个手机厂商，都开始将发展重心放在了全面屏手机上，一年后的今天，这种新形态甚至已经能在很多千元机中看到。虽然有些粗边框的刘海屏并不见有多好看，但对手机厂商来说，终究还是比什么都不改要来得强。

而在全面屏之外，一些数十年前的结构设计也被人重新捡了起来，并以另一番面貌出现在我们的视野之中。

重新复活的机械结构

过去几年里我们总说，智能手机应该是朝着一体化设计去的，为了内部空间利用率和轻薄化的考虑，厂商们都会想着去掉各种实体按键，抛弃可拆卸电池，尽可能地将各类元器件隐藏在机身内部，而像滑盖、翻盖这类机械结构，由于存在更多的不稳定性和风险，同时还会造成不必要的空间浪费，所以应该和功能机一样，被丢到历史的垃圾桶里。

但现在，有越来越多的迹象显示，机械结构正在重回历史的舞台，并成为一个新的发展方向。

最突出的例子就是 6 月份 vivo 和 OPPO 先后发布的 NEX 和 Find X 手机，它们都采用了升降式摄像头的机械结构，也引发了新一轮关于手机形态的探索和讨论。

继 NEX 和 Find X 后，华为荣耀和小米在上周也放出了采用机械结构的新设备。和 OPPO、vivo 的电机驱动升降模块不同，这两者等于是将屏幕和后背分成两部分，靠屏幕下滑来推出后背模组，并露出前置摄像头，整体设计更接近于过去诺基亚时代的滑盖手机。

还有一个是三星。根据 CNBC 的最新报道称，三星的折叠屏手机将会在今年 11 月正式亮相。

目前，三星电子移动业务负责人高东真已经透露了一些有关折叠屏手机的信息，他称当折叠手机处于折叠状态时，用户仍然可以使用大部分的功能；而如果用户希望浏览更多内容，也可以将手机‘展开’。而三星的目标，则是避免让折叠手机在展开状态后变成和平板电脑一样的东西，‘那样对消费者来说意义不大。’

目前我们还无法确认三星折叠屏手机的具体形态，但在此前的专利图以及合理猜测下，三星应该还是会在某些原理上采用和过去翻盖手机类似的设计，比如说外壳的翻折位置，肯定少不了铰链或转轴的结构。

▲图片来自：Noticias ao Minuto

屏幕是桎梏手机设计的枷锁

智能手机形态的发展，从过去到现在其实都是在围绕一个东西去做，那就是屏幕。

以前，我们手机的屏幕还不支持触控操作，所以会额外再配备一个物理键盘方便打字，这导致不少直板机型只能预留一部分空间来放键盘，也间接限制了屏幕尺寸的增大。

但消费者对于屏幕显示尺寸的追求是无止境的，为了解决屏幕和键盘争抢正面空间的矛盾，厂商们便将手机主体分拆成前后或上下两部分，一块放键盘，另一块放屏幕，随后才开始更多地采用滑盖和翻盖这样的特殊结构，这样手机的实际体积可以被‘堆叠’和‘对折’起来，默认状态下体积也不会变得很夸张，至少还是能放进裤兜里的。

▲图片来自：Fortune

多点触控屏的出现改变了这一现状，当我们发现键入信息的键盘可以放到屏幕里面时，实体键盘自然就没有存在的必要性了，这也直接加快了翻盖和滑盖结构的消亡的步伐。

随后，新一代的智能手机全都换上了大尺寸的触摸屏，毕竟作为信息输出的载体，我们自然是希望它能越大越好，所以消费者对于手机的形态样式追求，始终还是以屏幕尺寸为主导核心的。

但为什么在这个时候，已经被抛弃翻盖和滑盖等结构又有卷土重来的势头？这仍然和手机屏幕脱不了干系。

首先，不管是升降还是滑盖，它们的根本目的都只有一个，那就是实现‘正面有且仅有一块屏幕’的目标。在这个目标之下，其它的元器件都必须让步于全面屏的形态，比如在以前就是实体键盘，而现在则是摄像头和各种传感器。

但因为技术局限，我们还没办法将前置摄像头放到屏幕底下，怎么办？那么只能走回老路，将屏幕和其它组件分开摆放，这么来看，滑盖和翻盖的设计还是为今天的手机发展定下了不少基础。

事实上，荣耀和小米这种‘将屏幕做成滑盖样式’的设计并不算新鲜。我最早看到的类似产品是在今年 2 月份的 MWC 大会，有一家名为 Doogee 的深圳手机厂商发布的产品，同样也是靠滑盖来隐藏前置摄像头，从而实现正面无刘海的设计，抛开品控之类的问题不谈，至少思路是一致的。

值得一提的是，LG 也曾有过一个 V30 的滑盖手机概念，但特点在于它的另一部分也是屏幕，而不是物理键盘或是前置摄像头之类的东西，大概就是一个副屏的概念。

还有一个同样另类的是 3G 时代的 Helio Ocean，它采用的是三层滑盖的设计，既可以竖直滑出九宫格键盘，还可以横向滑出全键盘，更充分利用了滑盖的‘堆叠’特性，等于是用厚度换尺寸。

其次，折叠屏这类产品的出现，根本还是源于人类对于大屏幕产品的无限追求，同时希望智能手机能够承载更多平板和 PC 上的功能。那么，如何在不改变现有直板机的体积基础下，进一步增加屏幕的可视面积？

可翻折的柔性屏便是为此而出现的，如果说过去的翻盖手机是一块屏幕加一块键盘，那如今在柔性屏的支持下则可以做成一整块的全屏幕。理想状态下，折叠状态可以当做普通的手机，展开后则可以突破现有手机显示屏的尺寸，当成平板来用。

当然，如果三星能拿出前文那种类似书本或是卷轴一样的柔性设备，真正突破现有物理材料的限制，那就另当别论了。

Android 手机的创新焦虑

现在的 Android 手机其实和 Windows 笔电的情况十分相似，大家都在用一样的系统，跟着 Google 的步伐做更新，享受同样的生态环境，假如软件上玩不出太多的花样，厂商们就只能在外观设计上做一些不同的东西。

但如果是抱着‘为不同而不同’的想法，就很容易会陷入一个怪圈，在我看来，这更像是 Android 手机厂商们面对饱和市场，不由自主地出现了一种对于创新的焦虑感。比如有一家带了头，如果其它品牌不跟进，可能就会在声量和宣传上处于被动状态。

在最初的设想中，全面屏是一种正常的形态演变，但事实上这种‘正面只剩一块屏幕’的设计，反而更进一步加剧了智能手机同质化的情况。在这个设计框架下，可供厂商们在外观层面发挥的部分比以前更少，因为原本能发挥创造力的区域，正逐渐被显示屏所覆盖，区别仅仅只是刘海、美人尖等几个方案的差异。

▲图片来自：imgur

所以，滑盖和翻盖结构的手机，与其说是一种偶然，反倒更像是这个阶段必然会出现的产物。虽然它们并不太符合未来产品的发展需求，还需要额外添加电机滑轨等部件，在重量和厚度上也都有所妥协，但至少是曾经被市场验证过的设计，对于厂商们来说已经算是相对保险的选择。

况且，大部分 Android 厂商都拥有不止一条的产品线，如果不考虑大规模的量产可能性，只是单纯的想‘秀一秀肌肉’，至少能让自家的口碑在市场上不落下风，对于品牌策略来说还是有帮助的。

总而言之，作为现阶段的领先者，三星、小米等厂商追求硬件层面的差异化是很正常的事情，本质上还是希望能在饱和的市场环境下，撬动消费者的购买欲。但对理性的消费者们来说，当产品真正摆在他们面前，又是否愿意掏出钱包去接受这种改变呢？这将是未来几个月我们所关心的问题。