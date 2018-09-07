这就是6.1英寸版iPhone真机？双卡稳了

下周三凌晨一点，苹果将在美国圣何塞举办新品发布会，正式发布新一代iPhone。现在距离新品发布还有不到一周的时间，网络上也开始传出更多关于新iPhone的消息。近日海外有网友曝光了6.1英寸的iPhone机模，而且还谈到了许多关于这部手机的亮点，一起来看看它是不是你的菜。

6.1英寸版iPhone共有三个配色

从图片来看，新款6.1英寸iPhone采用与iPhone X相同的双面玻璃+金属中框设计，同时配备单摄像头。配色方面，新iPhone共有三种配色可选，分别是黑色、红色和金色，不知道经典的银色版去哪了？

双卡槽设计

或许6.1英寸版iPhone在配色以及外观设计上并不吸引人，但是对于广大国内用户来说，新iPhone最大的变化或许能吸引到你。根据曝光的图片来看，6.1寸iPhone支持双卡，看来这部手机大概率会成为首款支持双卡双待的iPhone。

三种配色的iPhone

当然，在产品正式发布以前，这些信息的真实性仍然有待证实，所以我们还是要等到下周三凌晨，才能揭开新iPhone的神秘面纱。