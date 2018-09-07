三星S10有望明年1月发布：后续新增支持5G的型号

最近感觉4G越来越卡了，这就是5G“山雨欲来”的先兆吗？

据The Bell报道，三星准备了一款支持5G的Galaxy S10+型号，将配合韩国运营商对5G商用的部署，预计6月前推出。

本次报道强调，Galaxy S10系列的发布会定在明年初的CES 2019（1月9日到12日）大展上，这比近两年的Galaxy S早两个月。不过，首批登场的S10并没有支持5G的型号，仍旧是常见的4G版。

据此推断的话，三星将会采用外挂5G基带的方式使得后续的S10+新增5G支持，新一代高通旗舰SoC（“骁龙855/骁龙8150”）此前已经官宣虽未集成但可搭配5G基带，相信“Exynos 9820”同样如此。

今年8月，三星发布了业内首款完全兼容3GPP 5G标准的Exynos 5100基带，采用10nm LPP工艺打造，4G峰值速率1.6Gbps，Sub 6GHz下的5G峰值速率为2Gbps，毫米波高频段下更是可达6Gbps。

至于三星S10系列，传言有代号“Beyond 0/1/2”三款，没有异形屏设计，集成超声波屏下指纹和后置三摄。