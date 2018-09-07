沃尔玛出现新iPhone保护壳：6.1寸和6.5寸着实不小

不少媒体都开始使用6.1寸iPhone 9、5.8寸iPhone Xs、6.5寸iPhone Xs Max来指代苹果下周将要发布的三款新机了，尽管这并不一定被库克采纳。

据Redddit网友Meechflow95发现，沃尔玛的货架上悄然出现了适配新iPhone的保护套，包括6.1寸的iPhone 9和6.5英寸的iPhone Xs Max。

从保护壳推断，6.1寸的iPhone 9比5.8寸现款的iPhone X要大和宽，另外，6.5寸的iPhone Xs Max保护壳可以无压力塞下iPhone 8 Plus。

另外值得一提的是，美国银行的分析师Wamsi Mohan称，新iPhone的价格将超出华尔街预期，6.1寸LCD屏的款预计799美元起步，iPhone Xs是999美元起步，这与昨天德国媒体援引可靠消息爆料的与去年三款保持一致出入较大。

不过，答案很快就要揭晓了，我们并不用等待太久的时间。