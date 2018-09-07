手机保值排行榜出炉：二手手机还是iPhone最值钱

新浪手机讯 9月7日上午消息，一家名为MusicMagpie的网站总结了智能手机一年后贬值的情况。结果显示，大多数智能手机在购买后的第一年就大幅贬值，其中最保值的智能手机是iPhone X。

最保值的排行（左）和贬值最多的排行榜（右）

按照该网站给出的结果，苹果公司的iPhone X最保值，在购买后一年仍保持原价的68%，这也让这款手机排在“保值榜”榜首。而且，按照该公司的算法，iPhone的保值水平普遍靠前，有趣的是iPhone 7甚至比iPhone 8还强一些。

苹果手机的保值情况和三星形成了对比。三星的旗舰手机在入手一年内就失去了至少一半的价值，至于其他品牌的手机情况更为糟糕（当然，这些统计结果都是以海外为标准的，国内的情况有可能不太一样）。

事实上，对价格影响最大的因素就是新产品发布。因此，在新机发布前把手里的旧手机处理掉恐怕是最明智的选择。MusicMagpie认为如果用户在恰当的时机处理掉旧手机，并购买新产品，能抵消掉最高25%的成本。

不过有一件事我们不得不考虑，在新机发布前就处理掉旧设备，那么在新机到来之前你用啥？毕竟不是所有人都有一个备用机。（苏航）