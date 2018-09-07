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子弹短信增长放缓 罗永浩：未来要烧10亿

子弹短信增长放缓 罗永浩：未来要烧10亿
2018年09月07日 07:36 手机中国
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　　在坚果Pro 2S的发布会上，老罗向我们展示了锤子科技在软件方面的多项创新，其中当属子弹短信最引人关注。近日有数码博主放出了老罗和微软CEO纳德拉的合影，致使很多网友猜测微软要投资子弹短信。

老罗正式辟谣老罗正式辟谣

　　不过在昨晚，老罗正式就此事辟谣。他表示微软投资子弹短信并不属实，数码博主公布的照片是5.15前因为TNT去微软沟通时与微软CEO纳德拉的合影照片，这已经是几个月前的事了。同时，罗永浩还表示，作为远见卓识的科技领袖，纳德拉很喜欢TNT和子弹短信的大屏Poker Dealer模式，现在网友们的种种猜测，越来越无聊了。

子弹短信的下一步发展方向子弹短信的下一步发展方向

　　随后老罗还在微博公布了子弹短信的下一步发展方向。目前子弹短信的激活用户700多万，但增长已明显放缓，未来子弹短信将进行三件事：1。增强软件稳定性。2。疯狂招人并完成核心功能（必要时两班倒）。3。两周左右上线拉新方案，在6个月烧10个亿，让1亿人导入熟人关系链。

　　在上述的三件事中，相信各位最关注的肯定是两周后的拉新方案，6个月内烧10个亿来拉新用户，能否让子弹短信有进一步的提升？就让我们拭目以待吧。

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