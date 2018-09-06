今日19：00，vivo X23新品发布会将在北京雁栖湖正式举办，新浪手机将对本次发布会进行全程报道，发布会直播点这里：vivo X23新品发布会直播

作为vivo X系列的全新产品，X23可以算得上是带着光环“出生”的了，从被Jovi曝光了新品命名之后，vivo X23的关注热度就一直持续火爆，在经历了外媒曝光、官方细节公布之后，这款集时尚和科技于一身的手机产品终于要和大家见面了。

从目前曝光的产品信息来看，vivo X23将采用极具光感美学的外观设计，背壳为玻璃材质，辅以3D幻影极光纹设计，能够带来时尚的光影感受。再加上超窄中框以及3D弧面过度设计，能够最大程度上的保留手机的一体感。

vivo X23采用了一块水滴屏，屏占比高达91.2%，能够给用户带来更加出色的观感。vivo X23还拥有魅影紫、幻夜蓝和幻影红三种配色、全系标配8GB运存和128GB的超大存储。配备AI双摄，搭载超大广角、超逆光拍照技术，同时搭载全新的第四代光电屏幕指纹技术。

全新升级的Jovi更加智能，在智能识图、自然语言理解方面都得到了极大的提升。同时， Jovi还能够通过自身的学习和设定，变得更加符合用户的使用习惯。

这款手机目前已经在vivo官网开启了预售。

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