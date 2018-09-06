华为P20系列影像艺术展亮相魔都

9月5日，不断探索科技与艺术融合的华为P20，携手上海当代艺术馆（MoCA Shanghai）再次上演一场艺术大展。3位名人15位艺术家及全球百余名手机摄影爱好者共话“影像成诗”，让此次为期11天的华为P20系列影像艺术展更具看点。

“人不是活几年，几月，几天，几小时，而只活几个瞬间。”——卡夫卡谈话录

每个被影像记录下的瞬间，都是一张小小的时间切片，记录着我们和我们身处的这个时代。在这个时代，影像是记录，也是回忆；是生活中的诗歌，也是诗歌的视觉表达。“影”“像”“诗”是穿越时代的艺术形态，是可以无限沟通的内容产品，也是人们于繁华喧嚣中的精神回归。

华为P20系列“影像成诗”艺术展，正像一个穿梭时空的奇妙影像馆，通过“五感六观”奇妙互动体验将影像与艺术深度交融，呈现一个个充满诗意的影像空间。

“五感六观”沉浸式影像展 华为P20系列开启全新艺术跨界

从联手艺术大导王潮歌打造百米纱幕艺术视觉盛宴，到联合UCCA及明星周一围呈现更具时尚、艺术的快闪店，华为P20一直在不断探索尝试科技与艺术融合新形式。此次携手MoCA，打造“五感六观”沉浸式影像展的同时，也为华为P20系列开启全新艺术跨界。

所谓“五感”即视、触、听、嗅、尝。据了解，此次华为P20系列影像艺术展不仅展出了甄选自全球百余名手机摄影爱好者的优秀作品，更通过多媒体互动装置，借助空间、声音、光电刺激等效果为观众带来沉浸式观展体验。除此之外，还同步开发了“闻香识展”嗅觉体验， MoCA香氛首度亮相；与此同时 MoCA餐厅“影像成诗”特定菜谱，也于展览期间对外开放。

“六观”即6大创意空间，此次艺术展还邀请了15位艺术大咖围绕“已经过了一点、爱·人、自由之光、小夜曲”等六大新影像活动主题呈现六大创作空间，带领观众真正感受“影像成诗”的意境。

“已经过了一点”主题下，艺术家杨泳梁用镜头讲述夜的故事，搭配马雅可夫斯基这首“已经过了一点，你一定已就寝，银河在夜里流泻着银光”为浓黑的深夜抹上点点星光，充满最浪漫的想象。

“爱人”中，艺术家林畇恺诠释着裴多菲的《我愿意是急流。。。。。。》——“只要我的爱人/是一条小鱼/在我的浪花中/快乐地游来游去。”

“自由之光”中，宋晓军书写着艾吕雅的《自由》——“在各种闪光的形体上/在各种色彩的钟声上/在自然的真理上/我写下你的名字，自由”

“小夜曲/流动的美”蕴含着沈楚楚对海子《海子小夜曲》的感悟 ——“这是我们共同的平原和水/这是我们共同的夜晚和诗歌。”

摄影，是我们这个时代，最有力的表达语言。除了艺术性，整个展览同步塑造了3种情绪：“生活的欣喜”，“诗与远方，永远的向往”，“人人都是明星，人人都在记录生命中不同寻常的瞬间”。

P20大师班开课 与江一燕等明星艺术大师共话“影”“像”“诗”

“影·像·诗” 这三者在当代艺术史上最为大众所接受，也得以被广泛传播。他们被记录在艺术史，也深刻的影响了我们的生活。无论是艺术家，还是普通人，都通过影像诗这三者与世界发生联结。

此次华为P20系列影像艺术展，持续至9月15日，期间将邀请江一燕等明星艺术大师，分别从摄影、影像、诗歌三个维度，共话“影”“像”“诗”。通过华为P20系列这一独特的时尚艺术介质，明星、艺术家、素人用影像诗的方式，为消费者开启一场极富诗意的艺术文化之旅。

化身艺术品 华为P20系列“复刻”自然之色再推渐变新色

华为手机不仅在用影像创造着艺术，也同时化身为艺术品，展现着与众不同的艺术气息。继极光之后，华为在南美洲蓝闪蝶和珍珠贝母之上，再次探寻自然之色的奥秘。极光闪蝶、珠光贝母两款华为P20系列新渐变色，顺应自然渐变规则和光学规律，通过纳米级镀膜工艺，在华为P20系列机身上再次呈现自然绝美颜色，创造时尚与科技融合的新美学经典。除极光闪蝶、珠光贝母两款新渐变色外，此次华为P20系列针对华为P20 Pro同步推出了雅黑色与金棕色两款真皮限量版，为消费者提供全新选择。

“艺术是无界的沟通渠道。素人和艺术家一样，都可以用影像的方式和世界进行能量交换。我们用影、像、诗，打通了素人和艺术家之间的通道。” 华为P20系列影像艺术展，将科技融于艺术的同时，更是让“影像”成“诗”，拓宽了影像艺术的表达边界。