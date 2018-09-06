不是Plus？6.5英寸新iPhone或将叫做iPhone Xs Max

新浪手机讯 9月6日上午消息，来自外媒9To5Mac的消息，今年苹果公司即将推出的6.5英寸大屏新iPhone会被命名为“iPhone Xs Max”。曝光这一消息的据说是两位熟悉苹果营销计划的消息人士。

此前曝光的iPhone Xs

上周9To5Mac曝光了一段视频，视频中展示了iPhone Xs（今年新iPhone的名字）的外观。现在最新的消息是今年6.5英寸新iPhone将会被命名为iPhone Xs Max，而不是iPhone Xs Plus。

自iPhone 6系列推出以来，苹果公司一直沿用“一代iPhone两个版本”的模式，其中大屏版本以Plus命名。如今按照外媒的说法，今年苹果将会用iPhone Xs和iPhone Xs Max代替此前的命名方案。在此之前，彭博社也曾报道今年苹果不会使用Plus为新iPhone命名。

就目前的消息来看，iPhone Xs和iPhone Xs Max将具备亮金色金属边框，并且运行内存将从3GB提升至4GB。在中国市场，新iPhone还可能会有双卡双待的选择。当然，性能更好的A12处理器也会随之亮相。

苹果邀请涵的图案

上星期苹果公司已经确认将于加州时间9月12日上午十点举行秋季发布会，届时将会解开iPhone Xs和iPhone Xs Max的面纱。

北京时间9月13日凌晨1点，新浪科技将通过PC，新浪新闻App，微博，微信，WAP等五大平台同步转播本次发布会，为了便于用户观看，我们也会准备“中文同传”及“原音字幕”两种视频版本，前者便于理解，后者则更能体现发布会现场氛围。欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（苏航）