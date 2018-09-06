vivo X23发布会9月6日开启 鹿晗将现身

作为vivo X系列的全新产品，X23可以算得上是带着光环“出生”的了，从被Jovi曝光了新品命名之后，vivo X23的关注热度就一直持续火爆，在经历了外媒曝光、官方细节公布之后，这款集时尚和科技于一身的手机产品终于要和大家见面了。

9月6日，vivo X23新品发布会将在北京雁栖湖正式举办，主打潮流时尚+高端科技的风格，与整个X23产品的格调形成了高度的契合，还是让人十分期待的。

从目前曝光的产品信息来看，vivo X23将采用极具光感美学的外观设计，背壳为玻璃材质，辅以3D幻影极光纹设计，能够带来时尚的光影感受。再加上超窄中框以及3D弧面过度设计，能够最大程度上的保留手机的一体感。

vivo X23采用了一块19.5：9的水滴屏，屏占比高达91.2%，能够给用户带来更加出色的观感。拍照方面，超大广角、超逆光、AI摄影等等，能够在使用时为用户带来无与伦比的拍照体验。

第四代光电屏幕指纹在性能和识别率的表现上变得更加强大，搭配全新的呼吸特效、水滴解锁特效，凸显时尚的流光之美。此外，vivo X23还支持零光感人脸识别，能够轻松实现全天候人脸识别。

全新升级的Jovi更加智能，在智能识图、自然语言理解方面都得到了极大的提升。同时， Jovi还能够通过自身的学习和设定，变得更加符合用户的使用习惯，真正让手机智能助手变得又好玩又好用。

即将与我们见面的X23将是一款结合诸多时尚元素，打造出的既有颜值、又有实力的手机产品。可以预见，vivo X23必将会成为爆款产品，相信市场对这款产品也将会有前所未有的期待。