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Mate 20/Mate 20 Pro信息曝光：后者用三星曲面2K屏

Mate 20/Mate 20 Pro信息曝光：后者用三星曲面2K屏
2018年09月06日 08:06 IT之家
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　　华为官方已经宣布了华为Mate 20系列手机新品，将是世界上首款搭载麒麟980芯片的智能手机，将在10月16日于英国伦敦发布。

　　现在，华为Mate 20系列手机的关键信息再次曝光，从曝光的文件上来看，Mate 20 Pro搭载了分辨率为3120 x 1440的显示屏，18.7：9长宽比，像素密度为498PPI，屏幕大小为6.9英寸。

　　据爆料，Mate 20 Pro搭载的是三星提供的AMOLED屏幕，并且屏幕两侧出现了弯曲的效果，也就是所谓的曲面屏。至于Mate 20，则采用了6.3英寸的2244 x 1080显示屏。

　　有意思的是，这种分辨率配置搭配与去年的Mate 10系列完全相反，去年Mate 10搭载的是2K LCD屏幕，而Mate 10 Pro搭载的是1080P AMOLED显示屏。

　　据IT之家报道，Mate 20采用了美人尖的全面屏设计，后置“正方形”的三摄，后置指纹识别，搭载麒麟980 SoC。

　　Mate 20 Pro采用了刘海曲面全面屏设计，后置“正方形”的三摄，屏幕指纹，搭载麒麟980 SoC。Mate 20 Pro采用了刘海曲面全面屏设计最重要的一点是因为加入了3D人脸检测功能，类似于苹果的Face ID技术。

华为Mate摄像头
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