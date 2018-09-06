Apple Watch上季度卖了470万台 成为苹果增长引擎

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距离苹果发布会还有一周，除了 3 款新 iPhone，很可能还会推出 Apple Watch Series 4，有消息指出新机型拥有更高的屏占比。

根据 IDC 的最新数据，Apple Watch 在第二季度卖出了 470 万台，占据了 17% 的市场份额，依然是全球最畅销的智能手表。

今天市场研究公司 IDC 发布了一份 2018 Q2 全球可穿戴设备的市场报告，全球可穿戴设备出货量为 2790 万台，相比去年同期的 2640 万台增长了 5.5 %。

报告显示在可穿戴设备市场，苹果仍旧一枝独秀。上一季度 Apple Watch 的销量达 470 万台，同比增长了 38.4%，市场份额也从 13 % 上涨到 17 %，在可穿戴市场增速放缓的情况下仍然保持了强劲的增长。

iDC 分析这可能得益于 Apple Watch Series 3 开始支持蜂窝网络，拓展了其在电信运营商渠道的销售市场。

▲ 图片来自：Wccftech

虽然在上一季度的苹果财报中苹果没有公布 Apple Watch 销量 ，但包括 Apple Watch 在内的‘其他产品’为苹果带来了 37.4 亿美元的营收，同比上涨 37 %，增幅远超远超过 iPhone、iPad 和 Mac 等核心产品线，已经成为苹果新的增长引擎。

此外 Apple Watch、AirPods、Beats 在内的可穿戴设备品类，在过去四个季度的总销售额也已经超过了 100 亿美元，在苹果的收入占比越来越大。

紧随苹果之后的则是小米，2018 年 Q2 出货量 420 万台，以 15.1% 市场份额排在第二。相比苹果，小米可穿戴设备的产品类型更加多样，包括智能手环，智能跑鞋、儿童手表等，价格相对低廉，主打中低端市场。

而智能手环巨头 Fitbit 颓势还在继续，继 Q1 出货量同比大跌 28% 后，Q2 继续下跌 21.7%，不过市场份额从 Q1 的 8.5% 回升至 9.5%。这主要归功于 Fitbit 去年推出的入门级智能手表 Versa ，Q2 卖出了 110 万台，仅次于 Apple Watch 。

▲Versa 。 图片来自：The Verge

值得一提的是华为，虽然出货量只有 180 万台，距离苹果、小米和 Fitbit 的差距也比较大。但同比增长达到 118.1%，这已经华为可穿戴设备连续两个季度保持超过 100% 的增长了，其中荣耀手环贡献了超过一半的出货量。

▲荣耀手环 3

纵观全球可穿戴设备市场，跟智能手机一样增长依旧乏力，在北美、日本和西欧等发达国家同比还下滑了 6.3 %，IDC 认为市场正在转向功能更为多样的可穿戴设备，对像智能手环这样功能较为单一的可穿戴设备的需求将会下降。

其实从出货量的数据也能看出，智能手表已经占据可穿戴设备大部分的市场。除了苹果的 Apple Watch ，一直依赖智能手环的 Fitbit 在推出智能手表后也很快挽回了一些丢失的市场份额。 CCS Insight 预测，今年智能手表的销量能达到 7100 万台。

▲ 图片来自：Gadgets & Wearables

据彭博社报道，在 9 月 12 日的苹果秋季发布会上，会发布屏幕显示面积更大的 Apple Watch Series 4，大约比同尺寸 Apple Watch 3 增大 15% 的显示面积，有望继续带动苹果可穿戴设备销量增长。