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Apple Watch 4代屏幕大了 但并不只是为了面积更大

2018年09月06日07:59  新浪数码   收藏本文     
屏幕变大，分辨率更高，目的是为了显示更多内容，比如四角的插件屏幕变大，分辨率更高，目的是为了显示更多内容，比如四角的插件

　　新浪数码讯 9月6日上午消息，上周苹果公司正式公布发布会时间之后，马上有媒体曝光了传说中的“iPhone XS”和新款Apple Watch Series 4的官方图片。今天，有媒体计算出了这个未发布产品的分辨率，以此证明，新Apple Watch的屏幕确实大了。

　　一名叫Guilherme Rambo的开发者，在watchOS 5测试版中发现了42毫米新Apple Watch的屏幕分辨率：384x480像素。对比现在3代手表的屏幕分辨率是312x390像素，可以看出分辨率增大了。

　　随后，外媒9to5Mac的编辑在最新的Xcode编译器上进行了测试，估算出新表的像素密度值大约是345PPI，这点也提升了。

　　这代手表的屏幕尺寸大了，但根据传说，表壳没有明显变大，苹果扩大了“屏占比”——这个词在手机宣传上经常用，就是屏幕尺寸/机身尺寸的比例。

　　最初我们以为苹果这么干只是为了增大屏幕。但从那张曝光图来看（如果它是真的），屏幕细腻度提升带来的另一个好处是UI界面的改进。

　　在一块更精细的屏幕上，插件的形态变化了。以往只能用圆形或方形图标展示，现在能放更细腻的进度条等等，显示更多信息，而这点，一直是Apple Watch想做的事：它不能取代手机，但可以在短暂离开手机的时候（比如跑步时候）带来接近手机的使用体验。

屏幕改变，App重新适配是难免的了屏幕改变，App重新适配是难免的了

　　当然，这么干也会带来点小麻烦，比如App得重新适配了，就像以前历代iPhone升级遇到的问题一样。

　　新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果屏幕尺寸手表

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