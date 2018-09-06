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后置三摄就是天花板？诺基亚新机再次刷新上限

后置三摄就是天花板？诺基亚新机再次刷新上限
2018年09月06日 07:51 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　如今的手机不仅仅是拍照像素的战争，如今已经从像素之争到体验之争，再到目前的摄像头数量之争，各种竖置三摄、横置三摄、L型浴霸三摄，让人摄摄摄发抖。曾经我们以为三摄就是天花板，而如今搅局人告诉我们：图样图森破。

　　自诺基亚从微软手中买回了PureView的商标，还注册了Dual-Sight商标，不少诺基亚情怀粉都在期待诺基亚重回拍照手机巅峰。然而，诺基亚回到巅峰的方法却让人看不懂。

　　网络上有网友曝光了一张诺基亚新机面板谍照，五个后置摄像头，呈横二竖三排布，同时右上方布置了闪光灯。难道不对称设计能对画质有信仰加成作用？

　　面板下部隐约能看到Android One的标识，证明该机只能属于入门市场；并且，后面板没有任何物理指纹识别模块开孔，该机采用前置指纹识别模块的可能性较大。至于更强的性能，大家可以散了。

　　同时，据称该机还有诺基亚拍照手机专属的蔡司认证，又是五摄，又是蔡司认证，但却只能是Android One，不免让人觉得诺基亚有用力过猛的嫌疑，该搭配有一种顾此失彼的感觉。

　　至于后置五摄的作用是什么，在新机还没上市前一切都不好说，但是五摄的搭配，我们可以大胆猜测一波：长焦、广角、黑白、彩色、高像素，等等，这难道不是消费者梦寐以求的单反相机吗？

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