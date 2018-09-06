福特流水线的工作人员都变成了钢铁侠

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福特宣布在全球7个国家15个工厂中开始配备此前一直在测试的EksoVest外骨骼设备，以此减轻工人们的身体压力，特别是负责汽车底盘装配的工作人员，外骨骼能为其减轻长时间抬头和举手的动作。

这套装备可以给员工提供最高6.8kg的助力，并且适合1.57米到1.97米之间的员工穿着。根据一则资料显示，福特装配线上的工人每天需要重复4600次抬手和抬头动作，这对脊椎和手臂都是不小的劳损。因此从EksoVest外骨骼设备在概念之初，福特就介入其中，为密歇根工厂的3500名员工配备套件以验证其有效性。

事实上EksoVest外骨骼设备并不便宜，每一位员工投入的成本约为6500美元。但经过将近一年的测试，证明福特的选择非常正确，在减轻疲劳的同时也能有效降低员工因为疲劳而造成的生产事故率。

从2005至今，福特工厂事故率不断下降，很大程度得益于不计成本的对员工装备投入。再加上外骨骼穿戴方便以及效率惊人，福特最终决定在更广的生产线中进行推广。

当然，福特的大力支持下EksoVest外骨骼设备的造价也很快变得更为低廉，说不定面向市售零售版外骨骼设备可以为已经到来的老龄化社会提供更多便利。