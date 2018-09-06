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水滴屏vivo X23发布 Dual Turbo双涡轮拉开了新帷幕

水滴屏vivo X23发布 Dual Turbo双涡轮拉开了新帷幕
2018年09月06日 20:35 新浪手机
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水滴屏vivo X23发布水滴屏vivo X23发布

　　新浪手机讯 9月6日晚间消息，距离X21发布半年，vivo正式发布X系列升级款X23。作为产品续作，这款手机升级了屏幕、屏下指纹、骁龙芯片、镜头感光元件、机身后壳工艺在内的诸多硬件。更详细的信息，还请看发布会全程回顾

详细配置详细配置

　　整体硬件上，vivo X23配有6.4英寸19.5：9比列水滴全面屏，屏占比为91.2%；基本硬件组合为骁龙670AIE芯片+8GB RAM+128GB ROM；采用后置1200W+1300W像素双镜头，其中1200W像素主镜头采用的是索尼IMX363传感器；机身电池容量3400毫安时，支持第四代光电屏幕指纹、面部识别。

　　告别金属机身以后，今年手机厂商对玻璃后壳的加工方式成了一个新课题。vivo设计师在X23产品色彩贴纸层叠加了纹理图层与纹理线，最终呈现出了一种3D极光纹视觉效果。而在造型上则采用3D弧面玻璃过渡设计。

顶部水滴屏顶部水滴屏

　　机身正面的优化集中在了顶部水滴屏和侧面黑边的处理，X23的侧面黑边为2.68毫米厚，加入的弦月弧也提升了侧面操控的手感。水滴屏则解决了手机顶部视觉突兀的问题，最终正面屏占比91.2%。

第四代光电屏幕指纹第四代光电屏幕指纹

　　在解锁方面，X23采用第四代光电屏幕指纹，F/1.5大光圈，进光量更大；像素密度提升至720，最终，亮屏解锁速度快至0.35s。而在人脸识别方面，这款手机搭载超广谱摄像头，支持可见光与红外光双通，拍照和红外相机二合一；在没有任何光的情况下，也能进行人脸解锁体验。

后置1200W+1300W像素双镜头后置1200W+1300W像素双镜头

　　X23这次后置1200W+1300W像素双镜头，其中1200W像素主镜头采用的是索尼IMX363传感器，支持全像素双核对焦技术，单个像素面积提升到1.4μm。1300W副镜头为广角镜头，支持125°超大广角拍摄。有意思的是，vivo在这代产品上提供了美体相机，当你在录制视频时，它可以帮助你调整身形，长腿、细腰、瘦肩、丰臀等。通过我们的AI算法，它还可以对男性、女性分别提供不同的调整效果。

　　另外，vivo在上半年的技术沟通会上展示过其利用12张照片的多张合成来完成逆光时“高光和暗部细节的同时增补”。这代X23上利用高通新一波芯片在AI上近倍的性能增长，让逆光拍照保持了12.3的高动态EV，同时修补后的效果更自然。

　　在性能方面除了采用骁龙670AIE核心以及8GB RAM以外，还拿出了vivo Dual Turbo双涡轮引擎技术。这是一种基于安卓Linux底层的代码20%的重写以及优化，来提升系统工作效率；同时通过游戏帧率的预测优化的双重提升。根据官方提供的数据：微信抢红包速度提升40%、主流应用（如微信、新闻、浏览器等）流畅度提升100%、主流游戏（王者荣耀、吃鸡等）的抗掉帧能力同样提升了100%、游戏防慢卡顿能力提升300%。

　　音效方面，vivo X23延续了vivo在HiFi领域的基于，搭载全新的AK4377A Hi-Fi DAC提升听感，同时支持DeepField深空音效。

　　会上，vivo推出彩蛋产品——vivo Logo Phone，相比较其他产品，它采用独特设计的自身Logo平铺，作为机身的底纹。以此强调自己在设计上的能力与重视。

　　最后，vivo人工智能全球研究院院长周围上台，并正式发布万物互联软件产品Jovi物联。这一物联网强调夸品牌多设备的自动互联和协助控制。不过在会上这些并没有做详细的展示。9月30日，vivo应用商店将会正式上架这一App，初期对X23、NEX与X21三款产品开放下载，未来将逐步覆盖更多的vivo产品系列。

售价部分售价部分

　　售价方面，vivo X23的最终价格为3498元，并将于9月14日正式开售；发布会上提到的vivo Logo Phone则会在10月1日开售。

　　新浪手机点评：

　　屏幕、逆光拍照、指纹、骁龙670、Dual Turbo双涡轮引擎，单纯从硬件上说，这次X23时隔半年的升级算是踩在了所有潮流技术的最前面。当然也会是如今3000以上价位中的一个主要选择之一。

　　当然，全场的高潮点之一自然是Dual Turbo双涡轮引擎技术。需要说明的是，这不是vivo首次提及这一技术，往前追溯，我们可以在NEX发布时看到他的身影。作为全面优化安卓底层系统的一个思路，这多少让人想到最近两个月引来颇大争议的华为GPU Turbo技术。

　　在此，我们不想对比两者最终实现的效果差距如何，但是从思路上：手机厂商用自己实力与时间，来弥补早年间安卓开源留下的老问题，似乎是一个新潮流。这需要手机厂商自身的实力做基础，也需要时间来实现。抛开宣传噱头，对于用户体验来说终归是好事。（晓光 王迪）

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